Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина В Минтрансе подготовили реформу ПДД, регулирующую движение электросамокатов. Также в ведомстве предложили изменить правила тонировки

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Минтранс подготовил проект масштабных поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые изменяют правила парковки и стоянки, движения электросамокатов и эксплуатации автобусов, тонировки, а также соблюдения скоростного режима. Обзор документа, направленного в аналитический центр при правительстве в одну из рабочих групп, действующих в рамках "регуляторной гильотины", публикует газета "Коммерсант".

Средства индивидуальной мобильности

В части, касающейся электросамокатов, моноколес, роликов и скейтов поправки, как и их более ранние версии, вводят термин "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Под ним понимается устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок. Поправки гласят, что пользующие СИМ граждане будут разделены на возрастные группы. Так, дети до семи лет смогут кататься на СИМ только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Дети и подростки в возрасте от семи до 14 лет смогут ездить на СИМ по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон без сопровождения взрослых. Наконец, граждане старше 14 лет смогут кататься по пешеходным и велосипедным зонам, вело- и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов. При отсутствии всего вышеперечисленного разрешен выезд на тротуары и пешеходные дорожки. Также на пешеходные дорожки можно будет выезжать, если на СИМ едет взрослый, сопровождающий ребенка возрастом до 14 лет на СИМ или велосипеде.

Поправки также вводят скоростные лимиты для СИМ. Например, во всех случаях совмещенного движения с пешеходами скоростной лимит документ запрещает ездить со скоростью свыше 20 км/ч, подчеркивая при этом приоритет пешеходов. При отсутствии всякой инфраструктуры документ разрешает выезд на обочину или правый край проезжей части. При этом потребуется соблюдать ряж условий: на дороге должно действовать ограничение скорости в 60 км/ч, а СИМ должен быть оборудован электромотором, передней фарой, тормозами, звуковым сигналом и светоотражателями спереди и сзади.

Прочие запреты для СИМ гласят, что на них нельзя будет заезжать под знак "Кроме лиц, использующих СИМ" или знака "Движение на велосипедах запрещено". Также документ запрещает выезжать на правый край проезжей части на гироскутере или моноколесе, ехать на СИМ, держась за руль одной рукой, перевозить груз, выступающий более чем на полметра за габариты СИМ, перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией СИМ, ездить пьяным, в утомленном или болезненном состоянии, а также под воздействием наркотиков или ухудшающих реакцию лекарств.

Прочие изменения ПДД

Что касается других предложений Минтранса, то для автомобилистов поправки вводят запрет на остановку на островках направляющих и островках безопасности. Помимо этого, при выезде с прилегающей территории машины должны будут уступать дорогу не только пешеходам, но и лицам на СИМ. При выезде на перекресток с круговым движением уступать дорогу другим автомобилям, движущимся по кругу, надо будет при условии, если пересекающиеся дороги - равнозначные и есть знак 4.3 "Круговое движение". Также в документе говорится, что если на обеих сторонах улицы стоят знаки 3.30 и 3.29 (запрет стоянки по четным и нечетным числам), то с 21 до 24 часов можно будет парковаться на любой стороне. Сейчас это правило действует с 19 до 21 часа.

Также в поправках упоминается введенный в 2017 году, но с тех пор не применявшийся знак "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств". Под него смогут проезжать местные жители района и граждане, работающие в этом районе, а также машины на газовом топливе. Кроме того, поправки вводят знак "Зарядка для электромобилей" и обязывают дорожные службы после окончания работ демонтировать все временные знаки и смывать временную разметку. Также поправки разрешают возить в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Сейчас ПДД в этой части ссылаются на ГОСТ 2001 года, а в проекте поправок этой ссылки нет. Наконец, документ снижает допустимый правилами уровень светопропускания передних стекол с 75% до 70%.

Ряд предложенных Минтрансом поправок касается водителей автобусов. В частности, автобусы не сможет ездить за пределами населенных пунктов быстрее 70 км/ч, если в салоне есть стоячие места и не предусмотрены ремни безопасности. При наличии только сидячих мест и ремней лимит скорости составит 90 км/ч. Также поправки вводят запрет на стоянку автобусов в жилых зонах за пределами специальных парковок и новый знак "Движение автобусов запрещено". Помимо этого, на автобусах, участвующих в организованной перевозке детей, по новым правилам должны быть установлены оранжевые маячки.

О сроках вступления поправок в силу не сообщается. Не исключено, что в документ еще внесут ряд изменений. Так, в ГИБДД настаивают, что роликовые коньки, скейтборды и обычные самокаты надо вывести из определения СИМ.