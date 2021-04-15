Компания Audi 14 апреля официально представила электромобили Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron, которые станут самыми доступными электрокарами в модельном ряду Audi.

Как пишет The Verge , это первые электрокары Audi, построенные на модульной платформе MEB концерна Volkswagen. На ее базе создается линейка электромобилей Volkswagen ID и электрокары принадлежащих концерну брендов, включая Skoda.

В облике новых электромобилей Audi прослеживаются фирменные черты. Длина Audi Q4 e-tron составляет 4588 мм, ширина - 1865 мм, а высота - 1632 мм. По габаритам эта модель немного уступает модели e-tron и Tesla Model Y, с которыми, вероятно, будет конкурировать на рынке.

В базовой версии обе новые модели Audi оснащены батареей емкостью 55 кВт, которая обеспечивает запас хода более 340 километров. Также Q4 e-tron будет выпускаться в версии с батареей емкостью 82 кВт, обеспечивающей 520 километров пробега. Той же батареей будут оснащены и самые продвинутые версии обеих моделей, у которых запас хода составит около 500 километров. Топовые версии Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron смогут разгоняться с 0 до 100 километров в час за 6,2 секунды.

В салоне новых электрокаров устанавливается 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 10,1 или 11,6 дюйма. В качестве опций покупателям предложат аудиосистемы Sonos, а также проекционный дисплей с элементами дополненной реальности и набор камер и сенсоров.

Стартовая стоимость новых электромобилей Audi составит 41,9 тыс. евро для Q4 e-tron и 43,9 тыс. евро для Q4 Sportback e-tron. Продажи этих автомобилей в Германии начнутся уже в июне, а до конца года электромобили появятся на рынке США и других европейских стран.