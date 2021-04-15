Квартальные продажи мотоциклов в России упали на 35%

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По итогам первого квартала 2021 года в России было продано 1269 новых мотоциклов. По сравнения с первым кварталом этот показатель упал на 35,3%. Об этом сообщается в исследовании агентства "Автостат" .

Аналитики уточнили, что темпы падения рынка росли в каждом месяце. Так, в январе продажи сократились на 11,6%, в феврале - на 19,3%, а в марте - на 43,4%. В апреле продажи мотоциклов могут вырасти на фоне апреля прошлого года, когда в России действовали карантинные ограничения.

Отметим, что последние три года российские продажи мотоциклов росли. В 2020 году в России было продано 16,4 тыс. новых мотоциклов, на 25% больше, чем годом ранее. Больше трети всех продаж (35%) пришлось на мотоциклы китайских брендов, а далее идут японские (14%) и немецкие (13,6%) марки. В топ-5 также вошли индийские бренды (11,6%) и американские мотоциклы (7,6%).

В рейтинге отдельных марок в 2020 году сменился лидер. Ранее в России чаще всего покупали мотоциклы BMW, но в прошлом году немецкая компания уступила первое место китайской Racer, продажи которой составили 2354 мотоцикла (+46%), тогда как мотоциклов BMW было продано 2217 штук, на 2% меньше, чем в 2019 году. На третьем месте оказался индийский Bajaj (1898 штук, +31%). В пятерку лидеров здесь также попали Motoland (1551 штука, +73%) и Harley-Davidson (1153 штуки +19%).

В "Автостате" отмечают, что продажи мотоциклов носят сезонный характер и, как правило, растут весной и летом.