val_th / DepositPhotos Крупнейшие европейские производители грузовиков откажутся от выпуска машин с ДВС к 2040 году

val_th / DepositPhotos

Семь крупнейших в Европе производителей грузовых машин договорились прекратить выпуск и продажи грузовиков с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году, на 10 лет раньше, чем планировалось. Об этом пишет газета Financial Times.

К соглашению присоединились компании Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford. Участники альянса обязались отказаться от традиционных машин с ДВС и сосредоточиться на создании электрогрузовиков с водородными элементами и батареями, а также на разработке экологически чистого топлива. По словам гендиректора Scania Хенрика Херикссона, отрасль вложит в развитие новых технологий 50-100 млрд евро. В выборе и развитии технологий автоконцернам будет помогать Потсдамский институт изучения климатических изменений.

Кроме того, автопроизводители призвали европейские власти повысить налог на углеродное топливо, чтобы не стимулировать инвестиции в развитие новых проектов по добыче ископаемого топлива, пишет "Коммерсант".

Напомним, власти ЕС и отдельных европейских стран намерены добиться существенного снижения вредных выбросов в атмосферу в ближайшие годы. Важным пунктом таких планов является запрет на продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Так, правительство Великобритании в ноябре приняло решение ввести запрет на продажу в стране бензиновых и дизельных машин с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее. Гибридные автомобили, оснащенные ДВС и электромотором, в стране можно будет продавать до 2035 года.

По итогам 2019 года в Великобритании было продано почти 38 тыс. электромобилей, на 144% больше, чем годом ранее, однако речь идет лишь об 1,6% от всего объема британского авторынка (на гибридные машины пришлось 4,2% продаж). При этом правительство в прошлом году сократило субсидии на покупку электромобилей и полностью отменило их для гибридных машин. В 2018 году стало известно, что по новому стандарту строящиеся в Великобритании дома и офисы должны быть оснащены зарядными станциями для электромобилей.

Власти Норвегии рассчитывают, что уже к 2025 году в стране будут продаваться только электромобили. По итогам первой половины 2020 года в Норвегии на электрокары пришлось 48% продаж новых машин, а электромобили и гибриды с возможностью зарядки батареи заняли 69% рынка.