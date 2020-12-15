Российское представительство компании Renault раскрыло первые подробности об обновленном кроссовере Renault Duster для отечественного рынка. Изображение автомобиля было опубликовано на странице компании в Instagram.

"Легендарный внедорожник получил новый современный дизайн экстерьера, абсолютно новый интерьер и новый яркий цвет металлик, оранжевый Atacama, сохранив при это свой знаменитый внедорожный характер. Новый Renault Duster стал больше по сравнению с предыдущим поколением и остался лидером в классе по параметрам геометрической проходимости", - говорится в сообщении.

Как уточняет Motor.ru, длина обновленного Duster составляет 4341 мм (+26 мм), а ширина и высота кроссовера остались прежними (1804 мм и 1602 мм соответственно). В числе внешних изменений можно отметить новую радиаторную решетку и фары с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, более пологое лобовое стекло и светодиодные габаритные огни новой формы. Подробности о салоне нового Duster в компании обещают раскрыть позднее.

Пока также неизвестно, какими моторами будет оснащен обновленный кроссовер. По слухам, Duster лишится 2,0-литрового "атмосферника" и четырехдиапазонной автоматической коробки, а топовым мотором станет 150-сильная "турбочетверка" объемом 1,33 литра, которой оснащается Renault Arkana.

Сейчас на российском продается Renault Duster предыдущего поколения. Самую доступную версию этого кроссовера можно приобрести по цене от 865 тыс. рублей.