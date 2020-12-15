Американский стартап Zoox, занимающийся разработкой беспилотных машин, официально представил автономное такси, на разработку которого у компании ушло шесть лет. Отметим, что в июне этого года владельцем Zoox стала купившая стартап компания Amazon.

Небольшое роботакси Zoox лишено руля и способно вместить до четырех пассажиров при длине чуть больше 3,6 метра. Автомобиль имеет симметричный кузов, а система управления поддерживает движение как вперед, так и назад на крейсерской скорости, из-за чего, с учетом симметричности, машина имеет условные переднюю и заднюю части, пишет N+1. Электромобиль оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси), отличается высокой маневренностью и может развивать скорость до 120 километров в час. Батареи емкостью 133 кВт*ч обеспечивают Zoox до 16 часов непрерывной работы в режиме такси.

За автономную езду Zoox отвечает набор систем, включающий лидар, радары и камеры. В компании отметили, что эти системы позволяют автомобилю видеть объекты, расположенные на расстоянии до 150 метров. Интерьер Zoox можно назвать сравнительно простым: пассажиры смогут разместиться на двух скамейках лицом друг другу. В салоне предусмотрены небольшие индивидуальные сенсорные дисплеи для управления музыкой и климатом, подставки для стаканов и площадки для беспроводной зарядки смартфонов. Также Zoox оснастили специальной разработанными для беспилотника подушками безопасности, пишет The Verge.

Сейчас компания собирает несколько прототипов Zoox для испытаний на дорогах общего пользования. В перспективе стартап при поддержке Amazon планирует выпускать 10-15 тыс. беспилотных такси в год.