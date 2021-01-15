На выставке CES 2021 показали водородный гиперкар Hyperion XP-1

Hyperion Motors / Facebook

В рамках технологической выставки CES 2021 в Лас-Вегасе американская компания Hyperion представила водородный гиперкар Hyperion XP-1, который был анонсирован в августе прошлого года. В рамках презентации футуристичный гиперкар прокатился по улицам Лас-Вегаса, пишет Motor1 .

В компании утверждают, что Hyperion XP-1 способен разгоняться до 96 километров в час (60 миль в час) за 2,2 секунды, а максимальная скорость гиперкара составляет 356 километров в час. Запас хода Hyperion XP-1 при полной заправке водородом оценивается в 1635 километров.

Также Hyperion XP-1 получил активные аэродинамические элементы, которые одновременно являются солнечными панелями для подзарядки, позволяющими экономить водород. В состав силовой установки Hyperion XP-1 вошли несколько электромоторов на постоянных магнитах, ионистор, выступающий в роли источника тока вместо батареи, модуль топливных элементов с полимерной электролитической мембраной и трехступенчатая трансмиссия, пишет Motor.ru . Благодаря использованию в конструкции композитных материалов, масса гиперкара составляет всего 1032 килограмма. В салоне установлен изогнутый дисплей диагональю 98 дюймов, который занимает весь центральный тоннель.