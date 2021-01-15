Российское представительство компании Mazda объявило о начале продаж кроссовера Mazda CX-30. За несколько недель с анонса выхода этой модели на российский рынок автомобиль успел прибавить в цене.

Напомним, кроссовер Mazda CX-30, построенный на той же платформе, что и новая Mazda 3 (эта модель покинула российский рынок в 2020 году), был представлен весной 2019 года. В модельном ряду японской компании CX-30 занимает место между кроссоверами CX-3 и CX-5. Как стало известно ранее, выпуск этой модели наладили на заводе во Владивостоке.

На российском рынке автомобиль доступен с единственным 2,0-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестиступенчатым "автоматом". В России будут выпускать как передне- так и полноприводные версии CX-30.

Mazda CX‐30 на российском рынке предлагается в комплектациях Drive, Active и Supreme. Оснащение средней комплектации Active, которая, по мнению представителей компании, будет пользоваться наибольшей популярностью, включает набор систем активной и пассивной безопасности, систему проекции на лобовое стекло, а также датчики дождя и света. Помимо этого, автомобиль получил климат-контроль, круиз-контроль, подогрев зеркал и передних сидений, а также многофункциональное рулевое колесо и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее стартовая цена комплектаций Drive, Active и Supreme в России составляла 1,62 млн, 1,869 млн и 2,009 млн рублей соответственно, но с декабря начальная стоимость всех версий Mazda CX-30 выросла на 33 тыс. рублей. Доплата за полноприводную модификацию составляет 100 тыс. рублей.