15 января знаменитый "мост глупости" в Санкт-Петербурге не позволил проехать очередной "ГАЗели". Этот случай стал двухсотым для этого моста, сообщается в Twitter-аккаунте "Мост глупости", автор которого ведет счет инцидентам с низким мостом.

Мост, который официально называется мост N1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, на картах "Яндекса" давно отмечен как городская достопримечательность - "мост глупости", пишет "Фонтанка" . Его построили еще в 2009 году, но ввели в эксплуатацию только в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревают "ГАЗели" и другой коммерческий транспорт. Так, 199-я "ГАЗель" не проехала под 2,7-метровым мостом 6 января.

Ну вот и юбилейный приехал в самый мороз! Не долго ждали!

200!

Фото: Мегаполис pic.twitter.com/3M1NChIPmv — Мост глупости (@FoolsBridge) January 15, 2021

Судя по снимкам с места происшествия, водитель "юбилейной" "ГАЗели" в аварии не пострадал - мост повредил только кузов машины.

Еще немного фотографий сегодняшнего юбиляра от нашего подписчика Павла. pic.twitter.com/xChk2NgLcc — Мост глупости (@FoolsBridge) January 15, 2021