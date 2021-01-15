15 января знаменитый "мост глупости" в Санкт-Петербурге не позволил проехать очередной "ГАЗели". Этот случай стал двухсотым для этого моста, сообщается в Twitter-аккаунте "Мост глупости", автор которого ведет счет инцидентам с низким мостом.
Мост, который официально называется мост N1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, на картах "Яндекса" давно отмечен как городская достопримечательность - "мост глупости", пишет "Фонтанка". Его построили еще в 2009 году, но ввели в эксплуатацию только в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревают "ГАЗели" и другой коммерческий транспорт. Так, 199-я "ГАЗель" не проехала под 2,7-метровым мостом 6 января.
Ну вот и юбилейный приехал в самый мороз! Не долго ждали!— Мост глупости (@FoolsBridge) January 15, 2021
200!
Фото: Мегаполис pic.twitter.com/3M1NChIPmv
Судя по снимкам с места происшествия, водитель "юбилейной" "ГАЗели" в аварии не пострадал - мост повредил только кузов машины.
Еще немного фотографий сегодняшнего юбиляра от нашего подписчика Павла. pic.twitter.com/xChk2NgLcc— Мост глупости (@FoolsBridge) January 15, 2021
В Городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры заметили, что на участке рядом с мостом размещено множество информационных знаков, в том числе с указанием высоты моста, а также установлены "лежачие полицейские". Предупредить водителей "ГАЗелей" ранее пытались и более оригинальными способами: в 2018 году рядом с мостом развесили снимки с предыдущими "жертвами", однако это не помогло - машины продолжали застревать под мостом, пишет Motor.ru.