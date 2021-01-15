Агрегатор такси "Ситимобил" заблокировал целый таксопарк в Санкт-Петербурге из-за допуска к работе отлученного от сервиса водителя. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе компании.

Эта блокировка связана с инцидентом, произошедшим на днях. Жительница Санкт-Петербурга Мария Дьякова сообщила , что во время поездки в такси до аэропорта Пулково услышала характерные звуки, а затем заметила, что таксист, задающий ей интимные вопросы, смотрит порно на смартфоне. Вскоре он остановил машину на "две минуты" и начал мастурбировать, пишет TJ . После этого таксист все же довез пассажирку в аэропорт.

Девушка оперативно пожаловалась на водителя в "Ситимобил". Компания принесла ей извинения, вернула деньги за поездку и выдала Дьяковой промокоды на три бесплатных поездки. Вскоре в агрегаторе сообщили, что водитель был заблокирован без права на восстановление и пообещали создать программу, которая позволит пассажирам такси в случае необходимости получить психологическую, моральную и юридическую помощь.

Дьякова заявила, что после возвращения в Санкт-Петербург намерена подать заявление в полицию, Роспотребнадзор и прокуратуру.

"Мы проверили таксопарк, в котором работал петербургский водитель, и заблокировали его за нарушение правил. В ходе изучения информации, в том числе случая со второй пострадавшей от действий того же водителя, мы выяснили, что таксопарк допускал этого водителя на линию под другим аккаунтом", - говорится в свежем сообщении агрегатора.

В компании уточнили что "Ситимобил" присваивает каждому водителю уникальный ID, что позволяет пресекать все попытки повторной регистрации в другом таксопарке после блокировки. "Обойти отслеживание по ID возможно только при помощи фрода: по договоренности с таксопарком или украв аккаунт другого водителя. Оба эти случая являются злостным нарушением, поэтому мы приняли решение заблокировать таксопарк", - подчеркнули в компании, пообещав внимательно следить за подключением новых водителей в Санкт-Петербурге, чтобы не допустить заблокированного таксиста к работе через другой таксопарк.