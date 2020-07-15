Первые беспилотные такси в Москве появятся не раньше 2024 года

Первые автономные такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году. Об этом сообщил замминистра транспорта Алексей Семенов во время онлайн-дискуссии, организованной Росконгрессом.

"Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний - это Минтранс, МВД, Минпромторг, то, я думаю, срок 2024 год - это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси", - приводит слова Семенова ТАСС.

Напомним, 1 декабря 2018 года в России вступило в силу постановление правительства о проведении трехлетнего эксперимента по тестированию в Москве и Татарстане беспилотных автомобилей с водителями в салоне на дорогах общего пользования. В конце февраля 2020 года правительство расширило список регионов для тестирования беспилотных автомобилей с двух до 13. К Москве и Татарстану присоединились Санкт-Петербург, Московская, Владимирская, Самарская, Нижегородская, Новгородская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский край и Чувашия.

В прошлом году тестировать беспилотные машины на дорогах общего пользования начала компания "Яндекс". Разрешение для участия в проекте в 2019 году получили 96 беспилотников компании. Сейчас беспилотники "Яндекса" преимущественно тестируются в московском районе Раменки - на Мичуринском проспекте, а также на южном дублере Кутузовского проспекта, на Комсомольском проспекте, МКАД и Третьем транспортном кольце. В середине февраля сообщалось, что скоро свои беспилотники на дороги выведут "КамАЗ" и Московский автомобильно-дорожный университет (МАДИ).

В середине марта некоммерческое партнерство "ГЛОНАСС", в которое входят "Яндекс", "Ростелеком", МТС и другие компании, попросило Минюст, Минтранс и МИД приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России.

В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить условия для проведения на дорогах общего пользования испытаний беспилотных машин без инженеров-водителей в салоне.