Столичные власти порекомендовали водителям перейти на зимнюю резину

В ближайшие дни температура воздуха в Москве может опуститься до 0 градусов по Цельсию, и в городе ожидается первый снег. В связи с этим в столичном департаменте транспорта призвали водителей сменить летнюю резину на зимнюю.

"Печально, но в эти выходные температура опустится до 0, синоптики даже обещают первый снег. Значит, нужно переходить с летней резины - при минусе она не удержит автомобиль на дороге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В ГИБДД Москвы также попросили водителей озаботиться подготовкой своих автомобилей к наступлению холодов. В ведомстве порекомендовали автомобилистам проверить свой транспорт "на предмет технической исправности, а зимние покрышки - к их пригодности в использовании". Также Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой при первых обледенениях на дорогах быть максимальную аккуратными при управлении автомобилем, а также двигаться со скоростью, соответствующей состоянию проезжей части и метеорологическим условиям, пишет РБК.

Напомним, в конце сентября ГИБДД подготовила проект изменений в ПДД, которые позволят инспекторам штрафовать водителей за ряд нарушений, связанных с эксплуатацией автомобиля. Проект предлагает внести изменения в "перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств", который является приложением к ПДД. Если инспектор находит нарушения из перечня, то может выписать водителю штраф в 500 рублей. Подготовку поправок в МВД объяснили необходимостью привести ПДД в соответствие с техрегламентом Таможенного союза о колесных транспортных средствах.

Среди прочего поправки содержат запрет на нарушение правил сезонного использования автопокрышек. В случае из вступления в силу нарушением будет считаться езда с июня по август на зимних шипованных шинах, а с декабря по февраль - на летних. Также наказание последует за установку шипованных шин только на одну ось. Сейчас ПДД не позволяют штрафовать водителей за неправильную резину.