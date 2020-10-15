Минпромторг намерен экспортировать российские электромобили Zetta в пять стран, включая Германию

Минпромторг РФ прорабатывает возможность экспорта российского электромобиля Zetta в пять стран. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Инновационность проекта и высокая конкурентоспособность продукта позволяют с оптимизмом смотреть на его экспортные возможности. Прорабатывается вопрос его поставки в Индию, Пакистан, Иорданию, Египет и Германию", - отметили в министерстве, уточнив, что сертификация электромобиля сейчас находится на финальной стадии.

Напомним, электрокар Zetta представляет собой трехдверный четырехместный автомобиль длиной в три с небольшим метра. Он приводится в движение асинхронными мотор-колесами суммарной мощностью 98 лошадиных сил, которые позволяют электрокару разгоняться до 120 километров в час. В мае прошлого года сообщалось, что в Тольятти идут работы по созданию производственных площадей для выпуска Zetta и оснащению их необходимым оборудованием. Предполагается, что компактный электрокар будет выпускаться в нескольких комплектациях, включая передне- и полноприводную.

В середине августа гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что минимальная стоимость электромобиля Zetta составит 550 тысяч рублей. При этом ранее предполагалось, что электрокар будет стоить не более 450 тыс. рублей. "Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тыс. рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт*час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км", - заявил Щуровский.

В начале сентября Фонд развития промышленности (ФРП) отказал разработчикам Zetta в бюджетном кредите, из-за чего запланированный на конец этого года старт производства электрокара пришлось отложить.

Zetta рассчитывала получить от ФРП кредит в размере 99,9 млн рублей на пять лет под 1% годовых, но экспертный совет фонда отказал, считая, что собственных средств компании и займа фонда недостаточно для запуска производства с нуля. "Компании нужен инвестор, который поверит в рыночные перспективы продукта и будет готов софинансировать проект вместе с фондом. ФРП готов рассмотреть заявку еще раз, как только такой инвестор будет найден", - говорили в ФРП.

В свою очередь Щуровский отмечал, что в проект создания и производства электрокара уже вложено 570 млн рублей. Он не исключал, что компания сможет самостоятельно профинансировать запуск производства электромобиля или получить поддержку от властей Самарской области.