Илон Маск приехал на стройку нового завода Tesla в Техасе на прототипе пикапа Cybertruck

Tesla / Twitter

Глава компании Tesla Илон Маск посетил строящийся завод Tesla в Остине (штат Техас) на прототипе футуристичного электрического пикапа Tesla Cybetruck, выпуск которого планируется наладить на новом предприятии компании. Визит Маска привлек большое внимание публики, а снимки и видео с пикапом быстро разошлись по соцсетям.

Маск написал в своем микроблоге, что объехал стройплощадку на Cybertruck. Судя по фотографиям, он также пообщался со строителями завода. Завершить его строительство планируется к концу этого года. Помимо пикапов Cybertruck, на нем будут выпускаться Tesla Model 3 и Model Y, а также электрические тягачи Tesla Semi.

Elon Musk with CyberTruck visiting Giga Texas!! Ok let's get us the CT ASAP ???????? pic.twitter.com/XhbcBFZdqt — Vincent ???????? (@vincent13031925) April 16, 2021

Video from Snapchat, already looks like Mars!! pic.twitter.com/9kqu6P9GPw — Savage (@bjteedj11) April 16, 2021

В кадр попал и салон прототипа. На снимке видно, что пикап оснащен большим дисплеем, а вместо рулевого колеса установлен штурвал - такое же решение применено в обновленных Tesla Model S и Model X.

Giga Texas workers getting their first look at the #Cybertruck interior pic.twitter.com/qTmUtLxVbw — Tesla Owners Online (@Model3Owners) April 16, 2021

Напомним, электрический пикап Cybertruck был представлен в ноябре 2019 года. Пикап получил адаптивную пневматическую подвеску, позволяющую подстраивать высоту каждой оси под загрузку. Грузоподъемность Cybertruck составляет около 1,5 тонны, он может буксировать прицеп весом до 6,4 тонны. Самая мощная модификация пикапа сможет разгоняться до 96,6 километров в час (60 миль в час) за 2,9 секунды. Вскоре после презентации Tesla получила свыше 200 тыс. предзаказов на пикап.

Изначально в Tesla планировали начать производство пикапов Cybertruck с одним и двумя моторами в конце 2021 года, а версии с тремя моторами - в 2022 году, но из-за соотношения предзаказов в компании решили сперва начать выпуск более дорогих моделей, отложив производство одномоторной модификации. Точные сроки начала производства пикапа пока не раскрываются.