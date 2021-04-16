Николя Мор

Официальный сайт LADA

Совет директоров "АвтоВАЗа" принял решение о назначении Николя Мора на пост президента компании с 1 июня 2021 года, когда истечет срок полномочий занимающего этот пост Ива Каракатзаниса. Об этом сообщается на сайте "АвтоВАЗа".

В сообщении уточняется, что Мор сохранит позицию гендиректора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, которую он займет с 1 мая 2021 года. Новое место работы и должность Каракатзаниса, занимающего пост президента "АвтоВАЗа" с 1 июня 2018 года, будут объявлены дополнительно.

"Я приветствую возвращение господина Мора на "АвтоВАЗ". Я уверен, что его личный опыт и ранее полученные знания о компании и российском рынке помогут "АвтоВАЗу" преодолеть любые препятствия. Я хочу лично поблагодарить всю команду "АвтоВАЗа" за плодотворные 3 года, которые мы провели вместе, и пожелать каждому сотруднику личных побед и успехов", - заявил Каракатзанис.

"Сегодня "АвтоВАЗ" находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой Компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации "АвтоВАЗа" в эффективного автопроизводителя мирового класса", - сообщил Николя Мор. Он также поблагодарил Каракатзаниса за работу в последние три года, включая период пандемии коронавируса.

Мор начинал карьеру в The Boston Consulting Group и производителе автокомплектующих Valeo. Затем работал в автопоставщиках Bertrand Faure и Faurecia. В октябре 2000 года Мор стал директором по закупкам комплектующих и аксессуаров Renault и сменил ряд руководящих должностей в компании. В январе 2014 года он был назначен управляющим директором Renault в Румынии и руководителем румынской марки Dacia, также принадлежащей Renault. В 2016 году Мор стал президентом "АвтоВАЗа".