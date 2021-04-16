Компания Hyundai представила первый в своей истории пикап

HyundaiUSA /YouTube.com

Компания Huyndai представила первый в своей истории пикап. Модель, получившая название Santa Cruz, предназначена для рынка США, а в компании ее позиционируют не как пикап, а как автомобиль для спорта и приключений (SAV, Sport Adventure Vehicle).

Hyundai Santa Cruz делит платформу, внешность передней части и силовые агрегаты с кроссовером Tucson нового поколения. Автомобиль имеет несущий кузов и четырехдверную кабину с двумя рядами сидений. При этом Santa Cruz можно назвать компактным на фоне популярных в США больших рамных пикапов - в его довольно коротком кузове не помещается велосипед, и для его перевозки в Hyundai предусмотрели специальное крепление, пишет Motor.ru .

В стандартной версии Santa Cruz с полным приводом будет оснащаться 2,5-литровым 4-цилиндровым атмосферным двигателем мощностью более 190 лошадиных сил, который будет работать в паре с восьмиступенчатым автоматом. Такой автомобиль сможет буксировать прицеп массой до 1588 килограммов. Также модель получит 2,5-литровую "турбочетверку" мощностью свыше 275 лошадиных сил. Этот двигатель получит в пару восьмиступенчатую роботизированную коробку передач с подрулевыми лепестками для переключения в ручном режиме. Также эта версия сможет буксировать прицеп массой до 2268 килограммов, пишет журнал "За рулем" .

Салон Santa Cruz копирует салон Tucson с некоторыми упрощениями. В частности, пикап получил классический рычаг автоматической коробки передач вместо кнопочного пульта. В автомобиле устанавливается 10,25-дюймовая цифровая приборная панель (аналоговая в простых версиях), а дисплей мультимедийной системы имеет диагональ 8 или 10,25 дюймов в зависимости от комплектации. В стандартной комплектации Hyundai Santa Cruz укомплектован системой автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, а в более дорогих версиях предусмотрены электропривод и вентиляция передних кресел, люк, система дистанционного запуска двигателя, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Производство Hyundai Santa Cruz стартует в июне, а в продажу автомобиль поступит в конце лета. Цены на пикап в США будут объявлены позднее.