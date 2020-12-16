Госдума 15 декабря приняла во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят возможность электронного обжалования штрафов с дорожных камер. 16 декабря этот законопроект планируется принять в третьем, окончательном чтении.

Напомним, в первом чтении законопроект был принят в марте этого года. Тогда в нем говорилось, что электронную жалобу на штраф можно будет направить через портал госуслуг в ГИБДД или в суд (если у суда будет техническая возможность ее принять). Результат рассмотрения жалобы поступит на портал в течение трех дней.

Ко второму чтению депутаты усложнили эту схему. Теперь в законопроекте указано, что жалоба при подаче через портал должна быть подписана усиленной квалифицированной или простой электронной подписью с ключом, полученным "в соответствии с правилами использования простой электронной подписи", пишет "Коммерсант". Как сообщил изданию автор поправок депутат Рафаель Марданшин, чтобы пользоваться простой электронной подписью гражданину, зарегистрированному на портале госуслуг, надо подтвердить свою личность в МФЦ или в онлайн-режиме через банк.

"Были случаи, когда некоторые ведомства "придумывали" какие-то обоснования, чтобы заставлять получать УКЭП, это более трудоемкий процесс. Это явное ограничение прав граждан. Мы хотим избежать этого. В законе мы фиксируем, что наравне с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в равной степени легитимна и простая. Ее более чем достаточно", - сказал депутат.

"В версии законопроекта, принятой в первом чтении, не уточнялся вид подписи, что создавало риски по юридической значимости подаваемых с портала жалоб", - отметил директор департамента передовых цифровых решений Минцифры Алексей Горобцов.

Запустить сервис для обжалования штрафов планируется 1 сентября 2021 года. До этого такой сервис планировали запустить в августе 2019-го и марте 2020 года.

По мнению эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана, упрощение процедуры обжалования может упростить жизнь водителям, которых явно оштрафовали по ошибке, но в целом жалобы могут рассматривать так же формально, как выносили постановления о штрафах.

Отметим, что в Москве уже действует система электронного обжалования некоторых штрафов: водители могут опротестовать штраф за парковку, отправив на рассмотрение фотографию или скан заявления, но узнать о решении по жалобе можно только через почту. Для обжалования штрафа, выписанного ГИБДД, нужно приехать в подразделение либо направить заявление по почте.