welcomia / DepositPhotos Июньские продажи машин в Европе упали на 24,1%

welcomia / DepositPhotos

В июне 2020 года в странах Европы зарегистрировали 1,132 млн новых автомобилей, на 24,1% меньше, чем в мае 2019 года (1,49 млн новых машин). Об этом говорится в отчете Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA). По итогам первой половины этого года количество регистраций новых машин упало на 39,5% и составило 5,1 млн штук.

Причиной падения рынка четвертый месяц подряд стала эпидемия коронавируса, которая привела к падению спроса и закрытию автозаводов на карантин. В конце апреля ряд автопроизводителей объявил о возобновлении производства в Европе, и майские продажи машин оказались заметно выше апрельских, а показатели июня превзошли показатели мая почти вдвое.

Сильнее всего продажи машин в июне упали в Португалии (-56,2%), Хорватии (-49,4%), Литве (-40,8%), Исландии (-39,4%) и Нидерландах (-39,2%). Меньше всего упали продажи автомобилей в Бельгии, Чехии и Словении - в этих странах рынок сократился на 1,8-5,8%. Наконец, во Франции продажи выросли на 1,2%.

Больше всего автомобилей в июне удалось реализовать группе Volkswagen (230 тыс. машин, -24,8%). За ней следуют концерн PSA (148,5 тыс. машин, -28,3%), Renault (147,5 тыс. машин, -15,7%), FCA (61 тыс. машин, -28,4%). Hyundai (58,6 тыс. машин, -23,7%) и BMW (55,6 тыс. машин, -18,9%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России в июне продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 122 622 штуки. Этот показатель вырос примерно вдвое относительно мая, но по сравнению с июнем 2019 года продажи упали на 14,6%. По итогам первой половины 2020 года продажи машин в России составили 635 959 машин, сократившись на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстановление в июне. Падение на 23% по сравнению с июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год: 1 339 000 проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23,9%. Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандемии", - отмечал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.