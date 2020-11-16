Сервис такси Uber ведет переговоры о продаже своего подразделения, занимающегося разработкой беспилотников, стартапу Aurora Innovation. Об этом сообщает TechCrunch.

Как отмечает The Verge, потенциальная продаже Uber Advanced Technologies Group (UberATG), стоимость которого в июле прошлого года оценивали в 7,25 млрд долларов, поставит крест на планах Uber создать собственные беспилотники. Ранее у компании уже возникали проблемы с этим направлением - беспилотник Uber, созданный на базе кроссовера Volvo, стал первым беспилотным автомобилем в истории, который попал в ДТП со смертельным исходом. В 2018 году под колесами автомобиля, проходившего испытания в Аризоне, погибла 49-летнюю Элейн Херцберг. Uber при этом избежала уголовной ответственности за этот инцидент - обвинения недавно предъявили водителю-испытателю Рафаэле Васкес, которая находилась в салоне, но не следила за дорогой.

Подразделение UberATG также было вовлечено в тяжбу с Waymo (принадлежит владеющему Google холдингу Alphabet). В 2017 году Waymo подала иск к Uber по обвинению в краже коммерческой тайны. По итогам этого дела бывший инженер Google Энтони Левандовски, который перешел на работу в Uber и перед компании сведения о разработках Waymo приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Также ему предстоит выплатить штраф в 95 тыс. долларов и возместить Waymo почти 757 млн долларов убытков.

Из недавнего финансового отчета Uber следует, что выручка UberATG и других технологических подразделений в третьем квартале составила 25 млн долларов. При этом по итогам девяти месяцев 2020 года убытки от этого направления составили 303 млн долларов.

Стартап Aurora Innovation был основан в 2017 году бывшим инженером Google Крисом Урмсоном. Компания занимается разработкой беспилотных технологий для грузовиков. Летом этого года стартап оценили в 2,5 млрд долларов. Представитель компании отказался комментировать слухи о возможной сделке с Uber.