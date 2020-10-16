Компания Renault представила концепт-кар Megane eVision. В компании утверждают, что электрический прототип практически не отличается о серийного автомобиля, который должен дебютировать в 2021 году.

В основу электрокара легла новая платформа CMF-EV альянса Renault - Nissan - Mitsubishi, а по габаритам концепт уступает обычному Megane четвертого поколения. Длина eVision составляет 4210 мм, ширина - 1800 мм, высота - 1505 мм, а колесная база - 2700 мм, пишет Motor.ru. Концепт получил безрамочные двери с выдвижными ручками, матричные фары, 20-дюймовые колесные диски и камеры вместо боковых зеркал.

Megane eVision оснащается одним электромотором мощностью 217 лошадиных сил, который расположен на передней оси. Разгон электрокара до "сотни" занимает менее 8 секунд, а запаса хода, по словам представителей Renault, хватит, чтобы доехать от Лондона до Ньюкасла (450 километров) за то же время, которое потратит на поездку автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, пишет РБК.

Напомним, в феврале этого года Renault представила обновленный Renault Megane. Популярная модель впервые получила гибридную подзаряжаемую версию. Такие автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Совокупная мощность силовой установки составит 160 лошадиных сил, а запас хода на электротяге - 50 километров.