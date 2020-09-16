Производство машин в России упало почти на треть

Производство легковых автомобилей в России вернулось к падению после небольшого роста в июле. Так, в августе 2020 года их выпуск сократился на 30% по сравнению с августом 2019 года. С января по август в России произвели на 30,1% меньше легковых машин, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Всего в августе в России было выпущено 83 тыс. автомобилей, на 27,1% меньше по сравнению с июлем этого года. В то же время производство грузовиков в августе снизилось всего на 4,2% в годовом выражении и выросла на 13,7% по сравнению с июлем. В январе-августе в РФ выпустили 76,9 тыс. грузовиков, на 19% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Из данных Росстата также следует, что выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в августе упал на 20,7% в годовом выражении, а по итогам восьми месяцев производство таких автобусов сократилось на 9,6% и составило 8,4 тыс. штук. Наконец, падение было зафиксировано и в части производства двигателей внутреннего сгорания для автомобилей - в августе производство ДВС упало сразу на 37,7% по сравнению с августом 2019 года, а по итогам января-августа объем выпуска двигателей сократился на 16,8%, составив 176 тыс. штук.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе составили 137 517 автомобилей. Этот показатель сократился на 0,5% по сравнению с августом 2019 года.

"Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя: в августе объем продаж новых автомобилей составил -0,5% по сравнению с прошлым годом. Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. Как бы то ни было, снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре", - комментировал итоги августа председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.