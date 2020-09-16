Беспилотная "ГАЗель" осуществила первую в России коммерческую перевозку груза из города в город на беспилотном автомобиле, привезя около тонны овощей из Владимира в Москву. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

По его словам, доставка была осуществлена ночью, когда трафик был минимальным. "ГАЗель", за рулем которой сидел следивший за дорогой водитель-испытатель, проехала в автономном режиме свыше 240 километров. Доставка обошлась заказчику в 1,5 тыс. рублей, что является средней рыночной ценой такой перевозки.

"Затрата перевозки также включала гонорар водителя-инженера. В случае если бы доставка проходила без инженера, стоимость бы перевозки составила менее 1 тыс. рублей. Однако Россия в настоящий момент соблюдает международную конвенцию 1968 года, по правилам которой за рулем ТС должен находиться человек. Неважно, беспилотный он или нет", - пояснил Федосеев, подчеркнув, что беспилотная "ГАЗель" прошла необходимую сертификацию, а инженер-испытатель был полностью подготовлен к работе.

Это не первый долгий заезд беспилотного автомобиля в России. В 2018 году российское научно-производственное объединение "СтарЛайн" успешно завершило расширенные испытания беспилотного автомобиля на базе Skoda Superb, в ходе которых машина практически полностью в автономном режиме доехала из Санкт-Петербурга в Казань. В том же году из Москвы в Казань в автономном режиме доехала беспилотная машина "Яндекса".

Напомним, 1 декабря 2018 года в России вступило в силу постановление правительства о проведении трехлетнего эксперимента по тестированию в Москве и Татарстане беспилотных автомобилей с водителями в салоне на дорогах общего пользования. В конце февраля 2020 года правительство расширило список регионов для тестирования беспилотных автомобилей с двух до 13. К Москве и Татарстану присоединились Санкт-Петербург, Московская, Владимирская, Самарская, Нижегородская, Новгородская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Краснодарский край и Чувашия.

В прошлом году тестировать беспилотные машины на дорогах общего пользования начала компания "Яндекс". Разрешение для участия в проекте в 2019 году получили 96 беспилотников компании. Сейчас беспилотники "Яндекса" преимущественно тестируются в московском районе Раменки - на Мичуринском проспекте, а также на южном дублере Кутузовского проспекта, на Комсомольском проспекте, МКАД и Третьем транспортном кольце. В середине февраля сообщалось, что скоро свои беспилотники на дороги выведут "КамАЗ" и Московский автомобильно-дорожный университет (МАДИ).

В середине марта некоммерческое партнерство "ГЛОНАСС", в которое входят "Яндекс", "Ростелеком", МТС и другие компании, попросило Минюст, Минтранс и МИД приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России. В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить условия для проведения на дорогах общего пользования испытаний беспилотных машин без инженеров-водителей в салоне.