Moscow-Live.ru В России выросло число ДТП с неисправными машинами

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Общее число ДТП с пострадавшими и погибшими в России за восемь месяцев 2020 года снизилось на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 91,1 тыс. По данным ГИБДД в этих авариях погибло 9,7 тыс. человек (-5%) и было ранено 116 тыс. человек (-12,4%).

Лидерами среди регионов по количеству аварий стали Москва (4,7 тыс. ДТП), Краснодарский край (4 тыс.) и Санкт-Петербург (3,2 тыс.). Также в ГИБДД сообщили, что количество аварий, совершенных пьяными водителями, в целом сократилось на 11%, но в сразу в 25 регионах был зафиксирован рост числа таких ДТП. Так, в ХМАО число "пьяных" аварий выросло на 21,4%, а в Воронежской и Новосибирской областях - на 11,9% и 11,2% соответственно.

Из статистики также следует, что в ДТП с января по август погибло 430 мотоциклистов (+16,5%), а аварийность с участием автомобилей с техническими неисправностями увеличилась на 13,7%, пишет "Коммерсант". В основном в ДТП попадают автомобили с проблемными покрышками, незаконной тонировкой, неисправными световыми приборами, а также самовольными изменениями конструкции.

Эксперты считают рост смертности мотоциклистов и увеличение числа аварий с неисправными машинами закономерными следствиями пандемии. Так, по словам главы Harley Owners Group в России и СНГ Сергея Каменева, движение на дорогах стало менее интенсивным из-за карантина, и мотоциклисты "почувствовали свободу и стали часто выбирать небезопасный скоростной режим". "Это, в свою очередь, приводит к неприятным коллизиям на дорогах. Особенно это чувствовалось в регионах, где камер не так много, как в Москве", - считает Каменев.

В свою очередь гендиректор союза операторов ТО "Техэксперт" Сергей Зайцев связал рост количества ДТП с неисправными машинами следствием разрешения не проходить техосмотр из-за карантина. "Если с техосмотром ничего не поменяется в ближайшее время, то аварий станет еще больше", - уверен Зайцев.

Напомним, в России уже давно готовится реформа процедуры техосмотра. Госдума 31 марта сразу в трех чтениях одобрила предложенные Минэкономразвития поправки в закон о техосмотре (ТО). Тогда депутаты изменили периодичность прохождения ТО и перенесли с июня этого года на март 2021-го вступление в силу нового закона о техосмотре. Этот закон призван искоренить практику продажи и покупки диагностических карт без предоставления автомобиля на техосмотр. Документ обязывает операторов ТО фотографировать приезжающие машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в ЕАИСТО, оператором которой является ГИБДД. Из-за пандемии коронавируса российским автовладельцам ранее разрешили с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договоры ОСАГО без представления диагностической карты.