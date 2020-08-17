Мэрия Москвы намерена в конце текущего года запустить систему, запрещающую агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим ПДД и не соблюдающим нормы режима труда и отдыха

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров "Мы планируем в этом году распространить систему, которая учитывала бы время работы таксистов. Некоторые таксисты сначала отрабатывают 8-10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой. Эта система сделает невозможным такое переключение", - рассказывал вице-мэр Максим Ликсутов в феврале этого года

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Мэрия Москвы намерена в конце текущего года запустить систему, запрещающую агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим ПДД и не соблюдающим нормы режима труда и отдыха. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Запуск подобной системы обсуждается с прошлого года. Тогда сообщалось, что московские власти намерены разработать и внедрить систему, которая будет ограничивать доступ к системе заказов такси для водителей, отработавших более восьми часов за рулем, не имеющих полиса ОСАГО и не прошедших медосмотр.

"Некоторые [таксисты] злоупотребляют, проводя за рулем 18-20 часов, что недопустимо. Человеческий организм не может столько работать, да еще и с такой ответственностью перед пассажирами. Мы планируем в этом году распространить систему, которая учитывала бы время работы таксистов. Некоторые таксисты сначала отрабатывают 8-10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой. Эта система сделает невозможным такое переключение", - рассказывал вице-мэр Максим Ликсутов в феврале этого года.

14 августа ситуация на рынке такси обсуждалась на экспертном совещании, организованным Общероссийским народным фронтом. На нем замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин сообщил, что за полгода в России произошло почти 2 тыс. ДТП с такси. При этом за весь 2018 год произошло 2,2 тыс. ДТП с такси. В свою очередь замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин рассказал о росте числа жалоб на водителей и стихийные стоянки такси во дворах. При этом он упомянул, что за пять лет доходы таксистов в Москве упали на 22-49%, что вынуждает водителей работать больше.

До принятия закона о работе такси, который прошел первое чтение в Госдуме в 2018 года, чиновники планируют запустить на портале госуслуг цифровой профиль водителя, через который компании смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД и статус водительских прав у нанимаемых и нанятых водителей. Пронин рассказал о столичной системе цифровых профилей таксистов, которая не позволит агрегаторам пускать за руль водителей без прав, имеющих судимость, работающих с превышением лимитов труда и отдыха и т. д. По словам чиновника запуск системы намечен на декабрь.

В пресс-службе агрегатора "Ситимобил" сообщили, что компания "выступает за цифровизацию баз данных, а также возможность проверить водителя, его историю и статус перед выходом на заказ". "Подобные решения должны учитывать действующее законодательство для минимизации риска утечки персональных данных. Более того, мы уверены, что верификация информации о водителе должна идти по обезличенному принципу", - добавили в "Ситимобил".

"Мы развиваем собственные технологии безопасности для такси и каршеринга - мониторинг скорости и манеры вождения, камеру мониторинга внимания - и используем данные, в том числе от регулирующих органов. Сейчас мы ведем переговоры с ГИБДД об организации автоматизированной проверки водительских прав таксистов и пользователей каршеринга", - сообщил директор "Яндекс.Такси" по работе с госорганами Антон Петраков.

В середине июля замминистра транспорта Алексей Семенов сообщил, что первые автономные такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году. "Если мы эффективно начнем реализацию того плана, который мы разрабатываем на основе наших заинтересованных ведомств и ключевых компаний - это Минтранс, МВД, Минпромторг, то, я думаю, срок 2024 год - это то время, когда, думаю, мы можем запустить в том или ином режиме такого рода беспилотные такси", - заявил Семенов.