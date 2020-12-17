kia.ru Kia сертифицировала новый минивэн Carnival для российского рынка

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Российское представительство компании Kia объявило о сертификации в России минивэна Carnival нового поколения, который был официально представлен в июле этого года.

"Kia Carnival 4-го поколения прошел все испытания, предусмотренные для сертификации на российском рынке, и получил "Одобрение типа транспортного средства". В 2021 году модель будет представлена в России", - говорится в сообщении.

Напомним, для этого автомобиля в Kia придумали отдельный класс GUV (Grand Utility Vehicle), который, по словам представителей компании, объединяет вместительность и комфорт семейного минивэна со стилистическими особенностями кроссоверов.

Новый Carnival прибавил в габаритах: длина автомобиля выросла на 40 мм (до 5155 мм), а ширина - на 10 мм (до 1995 мм), тогда как высота осталась прежней (1740 мм). Колесная база минивэна увеличилась с 3060 до 3090 мм. Как и прежде, на рынке Южной Кореи Carnival предлагается в версиях с тремя или четырьмя рядами сидений (для семи, девяти или одиннадцати человек).

Салон обновленного минивэна выполнен в том же стиле, что и у нового Sorento. Автомобиль получил два экрана диагональю 12,3 дюйма каждый, а также шайбу управления трансмиссией. В зависимости от комплектации Kia Carnival может быть оснащен адаптивным круиз-контролем, а также системой автоматического торможения и удержания в полосе движения.

В России минивэн будет предлагаться с атмосферным бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра и мощностью 249 лошадиных сил, а также с турбодизельным четырехцилиндровым мотором объемом 2,2 литра и мощностью 199 лошадиных сил. Оба двигателя будут работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Подробности о сроках начала продаж Kia Carnival в России, а также комплектациях и ценах модели в копании пообещали раскрыть позднее.