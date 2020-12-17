lada.ru Жан-Филипп Салар возглавит LADA Design

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Стив Маттин, который последние девять лет занимал пост вице-президента "АвтоВАЗа" и директора по дизайну Lada покинет свой пост, а с 1 января 2021 его сменит Жан-Филипп Салар. Об этом сообщается на сайте "АвтоВАЗа".

В компании отметили, Маттин принял решение отойти от операционной деятельности по личным обстоятельствам. При этом он станет советником президента "АвтоВАЗа" Ива Каракатзаниса.

"Стив успешно возглавлял команду Lada Design. Он был полностью вовлечен в обновление дизайна Lada в течение последних 9 лет и является ключевым человеком в масштабном обновлении модельного ряда Lada. Я благодарю его за эти важные достижения и рад, что Стив принял мое предложение продолжить свои отношения с "АвтоВАЗом" в качестве моего советника. Я желаю господину Салару всего наилучшего на новом посту и рассчитываю на его весомый вклад в реализацию амбициозного продуктового плана Lada", - заявил Каракатзанис.

Жан-Филипп Салар родился в 1973 году. Последние пять лет он занимал должность директора по дизайну Renault в Восточной Европе. На этом посту Салар среди прочего отвечал за разработку дизайна всей линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая Arkana для России). В 2013-2015 годах Салар возглавлял команду дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, а в 2008-2013 годах работал в должности главного дизайнера студии, отвечающего за дизайн-центр Renault в индийском Мумбаи.

Напомним, на днях российское представительство компании Renault раскрыло первые подробности об обновленном кроссовере Renault Duster для отечественного рынка.

"Легендарный внедорожник получил новый современный дизайн экстерьера, абсолютно новый интерьер и новый яркий цвет металлик, оранжевый Atacama, сохранив при это свой знаменитый внедорожный характер. Новый Renault Duster стал больше по сравнению с предыдущим поколением и остался лидером в классе по параметрам геометрической проходимости", - рассказали в компании.

Пока неизвестно, какими моторами будет оснащен обновленный кроссовер в России. По слухам, Duster лишится 2,0-литрового "атмосферника" и четырехдиапазонной автоматической коробки, а топовым мотором станет 150-сильная "турбочетверка" объемом 1,33 литра, которой оснащается Renault Arkana.