Компания "ММС РУС" (официальный представитель бренда Mitsubishi в России) объявила об отзыве нескольких сотен внедорожник Mitsubishi Pajero из-за дефекта передней подвески.

"Отзыву подлежат 570 автомобилей Mitsubishi Pajero, реализованных в период с июня 2017 года по август 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: правый нижний рычаг передней подвески может быть поврежден, что может стать причиной неустойчивого поведения автомобиля при движении", - говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будет произведена замена правого нижнего рычага передней подвески. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.

Напомним, в июле стало известно, что Mitsubishi планирует прекратить производство полноразмерного внедорожника Pajero в 2021 году. О намерении компании отказаться от выпуска одной из самых известных в мире моделей. Производство Pajero для японского рынка прекратилось в 2019 году и сейчас внедорожники идут только на экспорт. Спрос на эту модель снижается, и в Mitsubishi решили окончательно прекратить выпуск внедорожника с целью оптимизации.

Mitsubishi Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в 1981 году, а производство внедорожника началось в 1982 году. Изначально компания выпускала модель в трехдверном кузове, однако уже в 1983 году была представлена пятидверная версия. Первые два поколения внедорожника были рамными, а начиная с третьего поколения Pajero стал внедорожником с несущим кузовом и интегрированной в него рамой.

Всего за долгие годы производства модели в мире было продано более 3,2 млн экземпляров. Pajero знаменит и спортивными достижениями: гонщики на Pajero 12 раз побеждали на ралли "Дакар".