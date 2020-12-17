IgorVetushko / DepositPhotos Столичные водители начали получать штрафы за непристегнутые ремни и использование телефона за рулем

IgorVetushko / DepositPhotos

ГИБДД Москвы с 1 декабря вынесла более 100 постановлений о штрафах за разговоры по телефону за рулем и 2,3 тыс. постановлений о штрафах за непристегнутый ремень безопасности. Об этом сообщили в ведомстве газете "Коммерсант".

Выявлять такие нарушения пока что могут несколько дорожных камер в Москве c модулем "Безопасность" и алгоритмом распознавания ремней и телефонов, прошедшим обучение на массиве снимков. Источник издания рассказал, что результаты работы нейросети перепроверяет техник Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сверяя номер машины, марку и модель, после чего материал отправляется в 4-й отдел ГИБДД на Садовой-Самотечной улице. Там постановления перепроверяют инспекторы и затем отправляют адресатам. В ЦОДД при этом отметили, что штрафы грозят водителям за "любое использование телефона без hands free во время управления автомобилем", если устройство находится в руках.

Напомним, в начале ноября в столичном департаменте транспорта сообщили, что в ближайшее время в Москве начнут работать несколько дорожных камер, которые смогут распознавать водителей, разговаривающих по телефону во время движения или непристегнутых ремнем безопасности. В презентации было указано, что новые камеры могут делать до 25 кадров в секунду и при помощи нейросетей способны распознавать на изображениях руль, руки водителя и ремень безопасности, а также факты нарушений водителями требования пристегнуть ремень и запрета на использование телефона. Точные сроки запуска новой системы не назывались, но в дептрансе отмечали, что она прошла тестирование в феврале этого года - камеры фиксировали нарушения, но штрафы водителям тогда не выписывались.

Позднее начальник ГИБДД Михаил Черников направил первому замглавы МВД Александру Горовому письмо с подробностями о новых камерах. В нем Черников признал, что новые алгоритмы в теории могут по ошибке принять за телефон другой предмет в руке водителя, что приведет к необоснованному штрафу. В письме говорилось, что во избежание таких ошибок система будет делать не менее десяти фотографий высокого качества. При этом лица водителей на снимках будут ретушировать. Черников также подтвердил, что новый программный модуль пока что установили на восемь камер, которые будут выписывать штрафы за разговоры по телефону и непристегнутые ремни.

Такие камеры установлены на ТТК (Внутренняя сторона ТТК, ул. 2-я Бауманская, 5 с.5), Садовом кольце (внутренняя сторона, напротив д. 3 с. 5 по Сухаревской пл.), Северо-Восточной хорде (д. 19А стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца и напротив дома 23 по Окружному проезду), Мичуринском проспекте (в районе д. 80), Звенигородском шоссе (у д. 9 по 3-му Силикатному проезду), Проектируемом проезде 7031 (ООТ "Летово", Сосенское поселение) и на проспекте Вернадского (д. 7 по направлению в центр).

По мнению эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана, научно обоснованных методов проверки нарушений требований о ремнях и телефонах не существует, поэтому в итоге окончательное решение все равно будет принимать инспектор. "Если он сочтет, что некий прямоугольный предмет в руке водителя - телефон, переубедить его будет сложно. С ремнем ситуация аналогичная: если инспектор ремня не видит на фотографии, он может счесть, что нарушение было. Такой подход, очевидно, даст много ошибок", - считает Шухман. В свою очередь координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов отметил, что штрафы по ошибке могут получить водители, которые находились за рулем вечером или ночью в темной одежде.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за использование телефона во время движения составляет 1,5 тыс. рублей, а за непристегнутый ремень - 1 тыс. рублей.