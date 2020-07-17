rafapress / DepositPhotos Китайский агрегатор такси DiDi планирует начать работу в России в ближайшее время

rafapress / DepositPhotos

Китайский агрегатор такси DiDi планирует начать работу в России в ближайшее время. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке такси.

По словам собеседников издания, в ближайшие недели сервис может начать работу в Казани, где водители начали получать соответствующие уведомления. Так, объявление о поиске водителей в городе появилось на сервисе "Авито". Это объявление разместила компания "Юником", называющая себя представителем DiDi в России. По указанному телефону журналистам подтвердили, что DiDi начнет работу в столице Татарстана в августе. Источники отметили, что затем агрегатор может начать работу в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы стремимся предложить местным пользователям еще больший выбор транспортных услуг, а водителям и партнерам - больше возможностей для получения дохода. Мы с радостью предоставим более подробную информацию, как только появится такая возможность", - заявил представитель DiDi. Подробностей о планах компании он не сообщил, отметив лишь, что сервис начал тестировать в России свое приложение.

Агрегатор такси DiDi принадлежит китайской компании Didi Chuxing. О планах сервиса выйти на российский рынок впервые стало известно в 2017 году. Об этом тогда сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В ноябре 2016 года РФПИ вложился в Didi Chuxing, но сумма инвестиций не уточнялась.

В декабре прошлого года Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России (ООО "Диди Мобилити Рус"), а в начале этого года сообщалось, что компания DiDi начала поиски главы и других сотрудников офиса в России. В июне в магазине приложений Google Play появилось приложение DiDi для водителей, но в отзывах отмечалось, что программа не работает, а только собирает контактные данные.

"Мы считаем, что конкуренция - отличный драйвер развития всей отрасли", - прокомментировал новости о планах китайской компании исполнительный директор сервиса "Ситимобил" Виталий Бедарев. По его мнению, появление в Россию международного игрока потребует от компании более усердной работы над улучшением своего сервиса, что положительно скажется на пассажирах, водителях и таксопарках.