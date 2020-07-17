TKKurikawa / DepositPhotos Hyundai отзывает в России свыше 18,5 тыс. кроссоверов Santa Fe

TKKurikawa / DepositPhotos

ООО "Хендэ Мотор СНГ" (официальный представитель компании Hyundai на российском рынке) объявило об отзыве свыше 18,5 тыс. кроссоверов Hyundai Santa Fe.

"Отзыву подлежат 18 563 автомобиля Hyundai Santa Fe (CM), изготовленных в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года, с VIN-кодами согласно приложению. На транспортных средствах может иметь место короткое замыкание в цепи питания модуля ABS/ESC", - говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет выполнена установка комплекта реле в модуле ABS/ESC. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Это второй крупный отзыв машин Hyundai за последнее время. В конце июня компания объявила об отзыве без малого 48 тыс. автомобилей Hyundai Elantra (HD), реализованных в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года, из-за аналогичного дефекта системы питания модуля ABS/ESC.