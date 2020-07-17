Volkswagen может возродить "Жука" в виде электромобиля

Легендарный автомобиль Volkswagen Beetle ("Жук"), производство которого окончательно прекратили в июле прошлого года, может вернуться на конвейер в виде электромобиля. Основанием для этого предположения служит тот факт, что компания Volkswagen подала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза заявку на регистрацию товарного знака e-Beetle.

Производством "жуков" на электротяге может заняться отделение Volkswagen Group Components, специализирующееся на аккумуляторах. В прошлом году его специалисты продемонстрировали концепт электрического Beetle, собранный в сотрудничестве с компанией eClassics. Прототип был оснащен силовой установкой от ситикара e-up! мощностью 82 лошадиных силы и батареей емкостью 36,8 КВт*ч. Запас хода такого хэтчбека составлял 200 километров, пишет Motor.ru.

Напомним, Volkswagen "Жук" первого поколения выпускался с 1938 по 2003 год, а всего с конвейера сошло свыше 21,5 млн "Жуков". Этому автомобилю принадлежит звание самого массового в истории, производившегося без пересмотра базовой конструкции. С 1998 по 2010 год компания производила модель New Beetle, которая заметно отличалась от оригинального "Жука". Третье поколение модели дебютировало в 2011 году. С 1996 года "Жуки" выпускались только в Мексике.

Перед снятием легендарной модели с производства Volkswagen выпустила около 6 тыс. автомобилей ограниченной серии Final Edition. Volkswagen Beetle Final Edition был доступен только с 2-литровым 176-сильным турбомотором и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для купе и кабриолета прощальной версии были предусмотрены два особых цвета кузова, эксклюзивная отделка салона, колесные диски в ретро-стиле и специальные шильдики. Последний выпущенный "Жук" отправился в музей.

Beetle станет не первой классической моделью Volkswagen, которую возродят в виде электрокара. Так к 2022 году концерн планирует выпустить электрический микроавтобус ID.7 с внешностью в стиле модели Microbus середины прошлого века.