Новый внедорожник Toyota Land Cruiser впервые сняли в движении на ВИДЕО

kurdistan_automotive_blog / instagram.com

В Сети появился первый видеоролик, на котором запечатлен внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения в движении и без камуфляжа. Коротки ролик, на котором автомобиль белого цвета едет по закрытой территории, был размещен в Instagram-аккаунте kurdistan_automotive_blog.

Как пишет Motor.ru , ранние слухи об этой новинке предполагали, что новый Land Cruiser может получить несущий кузов. Позднее стало известно, что модель, которая может получить обозначение Land Cruiser 300, сохранит лонжеронную раму, неразрезной задний мост, а также постоянный полный привод с понижающей передачей и опциональными блокировками межколесных дифференциалов.

Судя по свежему видео и опубликованным ранее шпионским снимкам, новый Land Cruiser отличается от модели прошлого поколения оформлением передней части с чуть иной решеткой радиатора, модернизированной оптикой, новыми задними крыльями и более широким капотом. В салоне внедорожника будет установлен большой сенсорный экран мультимедийной системы. Также автомобиль получит функцию беспроводной зарядки смартфона.

Предполагается, что линейка двигателей Land Cruiser нового поколения будет включать 3,5-литровый бензиновый турбомотор V6 мощностью 420 лошадиных сил и 3,3-литровый турбодизель мощностью 309 лошадиных сил. Оба мотора будут работать в паре с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. В будущем Land Cruiser может обзавестись 500-сильным ДВС и гибридной установкой.

По слухам, премьера внедорожника нового поколения может состояться в ближайшие недели.