Компания Nissan объявила о старте продаж кроссоверов Nissan Qashqai и Nissan X-Trail 2021-го модельного года с опцией Nissan Connect Services и системой автономного вождения ProPILOT.

"ProPILOT - это вспомогательная система управления автомобилем, которая помогает водителю выполнять следующие действия на автомагистрали: поддержание заданной водителем скорости и дистанции до впередиидущей машины, удержание в центре полосы, остановка в пробке и плавный старт после того, как автомобиль впереди начинает двигаться. Все эти функции могут применяться на шоссейных дорогах высшей категории, в длительных поездках при ежедневных передвижениях", - сообщили в компании, подчеркнув, что водитель всегда должен продолжать контролировать движение автомобиля, не снимая рук с руля.

Системой ProPILOT могут быть оснащены автомобили Nissan Qashqai и X-Trail в топовых комплектациях LE+ и LE Top. Рекомендуемая розничная цена на Nissan Qashqai в комплектации LE Top с двигателем 2,0 литра составляет 2,26 млн рублей, а Nissan X-Trail с двигателем объемом 2,5 литра стоит в такой комплектации 2,56 млн рублей.

Nissan Connect Services представляет собой комплекс сервисов, позволяющий получать информацию об использовании автомобиля в мобильном приложении. Это приложение дает возможность дистанционно управлять многими функциями автомобиля. Например, запускать двигатель или отслеживать местоположение автомобиля.

Для Nissan Connect доступно подключение смартфона пользователя через Android Auto или Apple CarPlay. Управлять мультимедийной системой также можно с помощью встроенных голосовых команд или через голосовых помощников. Для удобства пользователей обновление навигационных карт в системе происходит "по воздуху".

Отметим, что за последнее время компания Nissan представила Qashqai и X-Trail нового поколения, но о сроках выхода этих моделей на российский рынок пока не сообщается.