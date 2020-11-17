SergeyTikhomirov / DepositPhotos В России отзывают почти 70 тыс. автомобилей Toyota и Lexus

SergeyTikhomirov / DepositPhotos

ООО "ТОЙОТА МОТОР" (официальный представитель брендов Toyota и Lexus на российском рынке) объявило об отзыве около 70 тыс. автомобилей из-за дефекта топливного насоса.

Как сообщили в Росстандарте, отзыву подлежит 69 051 автомобиль Toyota Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Lexus ES 350, Lexus GS 250, Lexus GS 350, Lexus GS 450H, Lexus GX 460, Lexus IS 200T, Lexus LC 500, Lexus LS 350, Lexus LS 460, Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570, Lexus NX 200T, Lexus RC 200T, Lexus RC 350, Lexus RX 200T, Lexus RX 350, Lexus RX 350L, RX 450H, Lexus ES 200, Lexus ES 250, Lexus RX 200T, реализованный в период с 3 октября 2013 года по настоящее время. VIN-коды этих машин указаны в опубликованном ведомством списке.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что они оборудованы топливным насосом низкого давления, который расположен в топливном баке и создает давление в системе впрыска топлива двигателя. В указанных насосах может быть установлена крыльчатка, которая могла быть изготовлена из материала пониженной плотности, что может привести к поверхностному растрескиванию крыльчатки. В этой ситуации возможно проникновение топлива в материал крыльчатки, что может привести к ее деформации и в отдельных случаях произойти контакт крыльчатки с корпусом топливного насоса, что в свою очередь может повлиять на его работоспособность. Это может повлечь за собой включение индикации на панели приборов неисправности двигателя и других предупреждающих индикаторов, возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако в отдельных ситуациях возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет выполнена замена топливного насоса. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.