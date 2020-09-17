Официальный сайт Госавтоинспекции Минфин напомнил автовладельцам о необходимости пройти пропущенный из-за пандемии техосмотр

Официальный сайт Госавтоинспекции

В Минфине напомнили, что автовладельцы, купившие полисы ОСАГО без прохождения техосмотра из-за пандемии коронавируса, должны до конца октября оформить диагностические карта и предоставить их страховщикам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, из-за пандемии коронавируса российским автовладельцам ранее разрешили с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договоры ОСАГО без представления диагностической карты или свидетельства о прохождении ТО. Соответствующий закон гласит, что водители должны предоставить эти документы страховщикам не позднее 31 октября 2020 года.

"Неисполнение обязанности владельцем транспортного средства по представлению документов о прохождении технического осмотра в определенные законом сроки при наступлении страхового случая, может привести к негативным последствиям - предъявлению к причинителю вреда регрессного требования страховщика в размере произведенного им потерпевшему страхового возмещения", - отметили в Минфине.

В связи с этим в ведомстве порекомендовали водителям не тянуть с прохождением ТО и предоставлением необходимых документов, а страховщикам - уведомить страхователей о необходимости представления документов в указанный срок.

На днях стало известно, что в январе-августе в России на 13,7% увеличилась аварийность с участием автомобилей с техническими неисправностями. В основном в ДТП попадают автомобили с проблемными покрышками, незаконной тонировкой, неисправными световыми приборами, а также самовольными изменениями конструкции.

Гендиректор союза операторов ТО "Техэксперт" Сергей Зайцев связал рост количества ДТП с неисправными машинами следствием разрешения не проходить техосмотр из-за карантина. "Если с техосмотром ничего не поменяется в ближайшее время, то аварий станет еще больше", - уверен Зайцев.

Напомним, в России уже давно готовится реформа процедуры техосмотра. Госдума 31 марта сразу в трех чтениях одобрила предложенные Минэкономразвития поправки в закон о техосмотре (ТО). Тогда депутаты изменили периодичность прохождения ТО и перенесли с июня этого года на март 2021-го вступление в силу нового закона о техосмотре. Этот закон призван искоренить практику продажи и покупки диагностических карт без предоставления автомобиля на техосмотр. Документ обязывает операторов ТО фотографировать приезжающие машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в ГИБДД.