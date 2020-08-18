В МВД сообщили, что если одна и та же дорожная камера зафиксировала превышение средней скорости и мгновенной скорости, то нарушитель скоростного режима может быть выписан только один штраф. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение эксперта в области защиты прав автомобилистов Григория Шухмана.

Как пишет "Коммерсант", Шухман обратился в ведомства в связи с появлением в СМИ сообщений о случая, когда водители получали несколько штрафов за одно нарушение. Например, в июле водитель получил два постановления после поездки по трассе М11. Один штраф был выписан за превышение скорости в конкретный момент времени под камерой, а второй - за превышение средней скорости на участке между двумя комплексами (позднее Минтранс Московской области признал сбой софта). В Хабаровском крае автовладелец получил с одной камеры сразу три штрафа: два за превышение мгновенной скорости (система почему-то решила, что в этом месте одновременно действуют ограничения в 40 и 60 километров в час) и один - за среднюю.

"В случае одновременной фиксации правонарушения средством автоматической фиксации, основанном на принципе измерения моментальной скорости, входящем в состав средства измерения, основанного на определении скорости транспортного средства на протяженном участке, считаем возможным для привлечения к ответственности применение только одного из принципов измерения скорости движения", - говорится в ответе МВД.

Напомним, штрафы за превышение средней скорости движения выносятся с 2013 года. Дорожные камеры могут выписывать штрафы за превышение водителями скорости при проезде определенного участка дороги, исходя из времени, затраченного на его проезд - такая система применяется в Подмосковье, Татарстане, Смоленской области и других регионах. В конце прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену штрафов за превышение средней скорости движения. Причиной разработки проекта стали решения судов об отмене таких штрафов из-за отсутствия в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) понятия "средняя скорость".

Зачастую водители обжалуют штрафы за превышение средней скорости. Так, в ноябре прошлого года Верховный суд отменил штраф за среднюю скорость, рассчитанную между двумя камерами на участке в Смоленской области.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков назвал позицию МВД о недопустимости двойных штрафов "абсолютно очевидной". "Средняя скорость остается вне закона, поскольку ПДД и КоАП предусматривают нарушение скоростного режима с конкретными критериями, а понятие "средней скорости" и там и там просто отсутствует. Происшедшие с автовладельцами случаи - это примеры наглости и цинизма местной власти. Люди прекрасно видят, что власть заботит не безопасность, а прибыль", - заявил Лысаков.

В ассоциации "Око", которая объединяет производителей дорожных камер и операторов систем контроля нарушений, напомнили, что ранее ассоциация совместно с Общероссийским народным фронтом подготовила и направила в Минюст предложения по включению в проект нового КоАП понятий "средняя скорость" и "скорость на протяженном участке", а также штрафов за превышение этих скоростей.