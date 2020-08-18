Минимальная стоимость компактного отечественного электромобиля Zetta составит 550 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Zetta" Денис Щуровский. При этом ранее предполагалось, что электрокар будет стоить не более 450 тыс. рублей.

"Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тыс. рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт*час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км", - заявил Щуровский, отметив, что компания изначально хотела создать электромобиль, который по цене бы мог конкурировать с автомобилями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания, и который по своей энергоэффективности позволял бы использовать его для города в базовой версии. "Оба эти показателя были достигнуты", - считает он.

Глава компании добавил, что электромобиль Zetta можно будет заряжать практически от любого источника энергии. "У нас с компанией "Россети" подписана дорожная карта о расстановке зарядных станций после нашего запуска. Сначала планируется создать их в Самарской области, потом этот опыт будет переноситься на другие города. Для Самары и для Тольятти по 3-4 заправки в каждом городе может быть достаточным при правильной их расстановке", - добавил Щуровский.

Напомним, электрокар Zetta имеет специфический дизайн и представляет собой трехдверный четырехместный автомобиль длиной в три с небольшим метра. Он приводится в движение асинхронными мотор-колесами суммарной мощностью 98 лошадиных сил, которые позволяют электрокару разгоняться до 120 километров в час.

В мае прошлого года сообщалось, что в Тольятти идут работы по созданию производственных площадей для выпуска Zetta и оснащению их необходимым оборудованием. Предполагается, что компактный электрокар будет выпускаться в нескольких комплектациях, включая передне- и полноприводную. Объем производства Zetta после начала серийного выпуска может превысить 10 тыс. единиц в год. По плану половина автомобилей будет отправляться на экспорт.

Щуровский сообщил ТАСС, что сейчас в Тольятти идет опытно-промышленная сборка. "Мы планируем до конца года запустить производство при условии одобрения заявки в фонде развития промышленности и выделения средств. Сейчас уже вложено порядка 570 млн рублей и еще 100 млн рублей нам нужно вложить. После одобрения заявки и поступления средств нам потребуется 3-4 месяца на запуск производства", - отметил он.