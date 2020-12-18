МВД России для проведения практической части экзамена на получение водительских прав определит перечень дорог и улиц.

"В соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями, маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен", - сказали в пресс-центре МВД в ответ на запрос ТАСС. В ведомстве при этом добавили, что экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены.

Напомним, новые правила сдачи экзамена на права должны вступить в силу 1 апреля 2021 года. Ранее предполагалось, что они начнут действовать в октябре этого года, но срок реформы перенесли из-за пандемии коронавируса. Реформа предусматривает введение единого практического экзамена, тогда как сейчас он разделен на "площадку" и "город". Перемены коснутся и процедуры аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки. Недавно ГИБДД представила обновленный регламент сдачи практического экзамена - он был доработан с учетом замечаний автошкол.

В ноябре глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что после вступления в силу новых правил сдачи экзамена на водительские права инспекторы ГИБДД будут уделять особое внимание навыкам вождения экзаменуемого в реальной обстановке: на автострадах, развязках, перекрестках.

"В первую очередь мы расширили проверку знаний не только теоретических и практических. Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. [Они] непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя", - сказал Черников.

Позднее замглавы ГИБДД Николай Шеюхин сообщил, что ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили в качестве машин для сдачи практической части экзамена на права.

"Вот экзаменационный автомобиль - с камерами, на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет-инспектор. Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем. Техника, которая стоит: система, оцифрованная дорога. Система закладывает маршрут, озвучивает кандидату в водители, оценивает его, инспектор контролирует работу системы", - рассказывал Шеюхин.