BMW отзывает в России почти 21,7 тыс. автомобилей

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Компания "БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ" (российский представитель бренда BMW) объявила об отзыве в России почти 21,7 тыс. автомобилей BMW 3 Series из-за дефекта электрики.

"Отзыву подлежат 21 693 автомобиля BMW 3 Series Sedan (серия E90), Touring (серия E91), Coupe (серия E92), Cabrio (серия E93), реализованных с ноября 2004 года по декабрь 2012 года, с VIN-кодами согласно приложению . Причиной отзыва транспортных средств является возможное со временем ухудшение состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора. В редких случаях это может вести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте. В очень редких случаях это может привести к возгоранию, даже на транспортном средстве с заглушенным двигателем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru .

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет выполнена проверка и доработка штекерного соединения на выходном каскаде вентилятора. При необходимости также будет заменен выходной каскад вентилятора. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в прошлом году в России было объявлено 146 отзывов автомобилей различных брендов, которые затронули 647 561 автомобиль. По сравнению с 2019 годом количество отзывных кампаний немного выросло, а отозванных машин - снизилось. Так, в прошлом году в России в рамках 139 кампаний отозвали около 650 тыс. автомобилей. Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало свыше 4 млн транспортных средств.

Чаще всего в 2020 году в России отзывали автомобили Mercedes-Benz (более 40 раз), но лидером по количеству отозванных машин стала компания Toyota (239 тыс. автомобилей). Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" четырежды объявлял отзыве машин - всего было отозвано около 104 тыс. автомобилей Lada.