Компания Renault анонсировала презентацию кроссовера Duster второго поколения для российского рынка. Ожидается, что онлайн-мероприятие, на котором представят обновленный Duster, пройдет 11 февраля, пишет РБК .

"Легендарный внедорожник получил новый современный дизайн экстерьера, абсолютно новый интерьер и новый яркий цвет металлик, оранжевый Atacama, сохранив при это свой знаменитый внедорожный характер. Новый Renault Duster стал больше по сравнению с предыдущим поколением и остался лидером в классе по параметрам геометрической проходимости", - отмечали ранее в компании. Сборку кроссовера запустят на заводе компании в Москве.

Длина обновленного Duster составляет 4341 мм (+26 мм), а ширина и высота кроссовера остались прежними (1804 мм и 1602 мм соответственно). Среди внешних изменений можно отметить новую радиаторную решетку и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, более пологое лобовое стекло и светодиодные габаритные огни новой формы. Подробности о салоне нового Duster в компании обещают раскрыть позднее.

Пока также неизвестно, какими моторами будет оснащен обновленный кроссовер. По слухам, Duster лишится 2,0-литрового "атмосферника" и четырехдиапазонной автоматической коробки, а топовым мотором станет 150-сильная "турбочетверка" объемом 1,33 литра, которой оснащается Renault Arkana. Вероятно, кроссовер также будут выпускать с 1,6-литровым мотором мощностью 114 лошадиных сил.

Сейчас на российском продается Renault Duster предыдущего поколения. Самую доступную версию этого кроссовера можно приобрести по цене от 912 тыс. рублей.