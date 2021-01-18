Компания Renault анонсировала презентацию кроссовера Duster второго поколения для российского рынка. Ожидается, что онлайн-мероприятие, на котором представят обновленный Duster, пройдет 11 февраля, пишет РБК.
"Легендарный внедорожник получил новый современный дизайн экстерьера, абсолютно новый интерьер и новый яркий цвет металлик, оранжевый Atacama, сохранив при это свой знаменитый внедорожный характер. Новый Renault Duster стал больше по сравнению с предыдущим поколением и остался лидером в классе по параметрам геометрической проходимости", - отмечали ранее в компании. Сборку кроссовера запустят на заводе компании в Москве.
Длина обновленного Duster составляет 4341 мм (+26 мм), а ширина и высота кроссовера остались прежними (1804 мм и 1602 мм соответственно). Среди внешних изменений можно отметить новую радиаторную решетку и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, более пологое лобовое стекло и светодиодные габаритные огни новой формы. Подробности о салоне нового Duster в компании обещают раскрыть позднее.
Пока также неизвестно, какими моторами будет оснащен обновленный кроссовер. По слухам, Duster лишится 2,0-литрового "атмосферника" и четырехдиапазонной автоматической коробки, а топовым мотором станет 150-сильная "турбочетверка" объемом 1,33 литра, которой оснащается Renault Arkana. Вероятно, кроссовер также будут выпускать с 1,6-литровым мотором мощностью 114 лошадиных сил.
Сейчас на российском продается Renault Duster предыдущего поколения. Самую доступную версию этого кроссовера можно приобрести по цене от 912 тыс. рублей.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам 2020 года компания Renault заняла четвертое место на российском авторынке, уступив "АвтоВАЗу", Kia и Hyundai. Объем продаж машин Renault в России составил 128 408 машин, сократившись на 11% по сравнению с 2019 годом.