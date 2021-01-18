В России проведут эксперимент по замене водительских прав QR-кодом в мобильном приложении

Moscow-Live

Минцифры планирует провести в нескольких регионах РФ эксперимент, в рамках вместо водительского удостоверения будет использоваться мобильное приложение с QR-кодом. Об этом сообщил 15 января замглавы Минцифры Олег Качанов.

"У нас уже есть определенный план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали, и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четверке", - приводит слова Качанова ТАСС.

Он добавил, что инспекторы смогут считывать QR-код для получения всей информации, а автовладельцам не нужно будет иметь при себе права и свидетельство о регистрации транспортного средства. "Если забыл дома права, сидишь [в машине] не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь", - добавил Качанов.

Напомним, Минцифры еще весной 2020 года предложило провести в Москве с 1 июля 2020-го до конца 2021 года эксперимент по получению гражданами ряда государственных и иных услуг с помощью приложения "Мобильный идентификатор", которое должно было заменить паспорт. В ведомстве планировали разработать такое приложение к 31 августа, но соответствующее постановление правительства пока так и не подписано.

В ноябре прошлого года МВД России определило восемь оснований для аннулирования водительского удостоверения. Перечень таких оснований содержался в подготовленном ведомством проекте административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

"Основаниями для начала административной процедуры <...> являются: истечение срока действия водительского удостоверения, если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца, если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем невозможно определить визуально, если водительское удостоверение выдано на основании документов, которые в установленном порядке были признаны подложными", - говорится в документе.

Кроме того, права могут аннулировать при их выдаче с нарушениями, утрате и выдаче нового удостоверения, а также из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения или в случае его смерти. Аннулирование водительского удостоверения будет осуществляться в течение 10 рабочих дней. После аннулирования такие права должны приобщаться к материалам, послужившим основанием для выдачи нового водительского удостоверения.