Запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в Великобритании вступит в силу к 2030 году, а не к 2035 году, как было объявлено в феврале этого года. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как пишет The Verge, гибридные автомобили, оснащенные ДВС и электромотором, можно будет продавать до 2035 года - в этой части прежний план британских властей не претерпел изменений.

"Хотя этот год стал совсем не таким, как мы ожидали, Великобритания смотрит в будущее и использует возможность восстановиться более экологичной. Восстановление планеты и нашей экономики может и должно идти рука об руку", - отметил Джонсон в пресс-релизе.

Отказ страны от автомобилей с ДВС является частью масштабного плана "зеленой" революции. Этот проект британских властей оценивается в 15,9 млрд долларов (12 млрд фунтов стерлингов) и включает целый ряд инициатив в разных сферах, направленных на борьбу с изменением климата. Среди прочего речь идет о снижении выбросов общественного транспорта и инвестициях в исследования, которые позволят сделать корабли и самолеты более экологичными. Также план предусматривает развитие ветряной, водородной и ядерной энергетики.

Напомним, по итогам 2019 года в Великобритании было продано почти 38 тыс. электромобилей, на 144% больше, чем годом ранее, однако речь идет лишь об 1,6% от всего объема британского авторынка (на гибридные машины пришлось 4,2% продаж). При этом правительство в прошлом году сократило субсидии на покупку электромобилей и полностью отменило их для гибридных машин. В 2018 году стало известно, что по новому стандарту строящиеся в Великобритании дома и офисы должны быть оснащены зарядными станциями для электромобилей.

Отказаться от машин с ДВС в ближайшие годы намерены и некоторые другие страны. Так, власти Норвегии рассчитывают, что уже к 2025 году в стране будут продаваться только электромобили. По итогам первой половины 2020 года в Норвегии на электрокары пришлось 48% продаж новых машин, а электромобили и гибриды с возможностью зарядки батареи заняли 69% рынка.