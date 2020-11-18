Unwar / DepositPhotos "АвтоВАЗ" в шестой раз за год повысил цены на автомобили Lada

Unwar / DepositPhotos

Компания "АвтоВАЗ", как и ожидалось, в очередной раз повысила цены почти на весь модельный ряд Lada. В среднем автомобили Lada подорожали на 1%.

Согласно обновленным прайс-листам, базовая версия модели Lada Granta подорожала с 483,9 тыс. рублей до 488,9 тыс. рублей. Lada Vesta теперь стоит от 676,9 тыс. рублей (+9 тыс. рублей), а хэтчбек Lada XRay подорожал на 7 тыс. рублей (до 660,9 тыс. рублей). Lada 4x4 теперь продается по цене от 581,9 тыс. рублей (+ 6 тыс. рублей), а Lada Largus подорожала до 653,9 тыс. рублей (+8 тыс. рублей). Самая дорогая машина в линейке Lada (Vesta Sport) выросла в цене на 9 тыс. рублей и стоит теперь от 1,09 млн рублей, пишет РБК.

Это повышение цен не затронуло только Lada Niva (бывшая Chevrolet Niva) - внедорожник по-прежнему стоит от 738 тыс. рублей.

О причинах пересмотра цен в компании не сообщили. Вероятно, машины подорожали в связи с ослаблением рубля и повышением стоимости иностранных комплектующих. Также на цены мог повлиять рост спроса.

Повышение цен с 18 ноября стало шестым по счету для "АвтоВАЗа" в 2020 году. Ранее "АвтоВАЗ" пересматривал прайс-листы в январе, апреле, мае, июле и октябре, а средняя по модельному ряду Lada прибавка цены за 2020 год составила более 40 тыс. рублей.

Напомним, в начале ноября компания "АвтоВАЗ" объявила о рекордных за последние несколько лет продажах автомобилей Lada в октябре этого года. "В октябре было продано 37 030 автомобилей, включая Lada Niva, что больше на 22,5%, чем было реализовано в октябре 2019 года и абсолютный рекорд по количеству проданных автомобилей в месяц (за период начиная с октября 2014 года, когда было продано 37 788 [машин])", - говорилось в сообщении "АвтоВАЗа".

Тройка самых популярных моделей компании осталась прежней. На первом месте идет семейство Lada Granta (12 756 машин, +8,9% за год), а далее следуют Lada Vesta (11 853 машины, +42,9%) и Lada Largus (4 779 автомобилей, +2%).