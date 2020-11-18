Компания Mini (принадлежит BMW) на конференции NEXTGen анонсировала концепцию автомобиля будущего. Проект, получивший название Urbanaut, пока что представлен в виде рендеров и ролика, созданного при помощи компьютерной графики.

Urbanaut представляет собой электрический беспилотный однообъемник с футуристическим дизайном. Похожий по форме на минивэн шоу-кар оснащен одной дверью для водителя и пассажиров и подъемным лобовым стеклом. Салон Urbanaut может быть легко трансформирован под различные задачи, пишет Motor.ru.

"В Mini Vision Urbanaut мы расширяем личное пространство до уровня общественного, создавая совершенно новые впечатления", - приводит журнал "За рулем" слова руководителя отдела дизайна BMW Group Адриана ван Хойдонка.

В дизайне Urbanaut применено много смелых решений. Например, фары и задние фонари автомобиля скрыты под алюминиевыми накладками с прорезями и видны только когда они включены. При этом фары могут показывать различные изображения. Концепт-кар также отличают от привычных автомобилей прозрачные колеса с подсветкой.

Технические характеристики Urbanaut в компании не приводят, но в описании указано, что создатели проекта предусмотрели три режима организации пространства салона. Так, режим Wanderlust предназначен для езды, а водитель может управлять машиной при помощи выдвижных педалей и передней панели. Режим Vibe предназначен для общения в компании, а Chill - для отдыха.