Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Столичные власти планируют создать сервис краткосрочной аренды машин, машины для которого смогут предоставить жители города

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Столичные власти планируют создать сервис краткосрочной аренды машин, машины для которого смогут предоставить жители города. В результате личные автомобили горожан не будут простаивать без движения. О плане запуска такого сервиса сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы прорабатываем запуск "Народного каршеринга". Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь. По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу - помочь разгрузить дороги. При этом приложение будет собственностью Правительства Москвы, и мы будем внимательно смотреть профили пользователей - на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством", - написал Ликсутов.

Он добавил, что собственники машин также смогут выбирать, кому будет разрешено брать их автомобиль в аренду и где машину нужно будет оставить после поездки.

Напомним, в июне прошлого года заместитель начальника УГИБДД по Москве Алексей Диокин заявил о необходимости законодательного регулирования сервисов каршеринга. Он указывал, одна из проблем сервисов краткосрочной аренды машин заключается в том, что дистанционная процедура регистрации пользователей чревата тем, что за руль каршеринговых машин могут попасть граждане без прав и преступники. Диокин отметил, что аккаунт пользователя каршеринга можно украсть или зарегистрировать на подставное лицо. Также Диокин рассказывал, что в 2018 году инспекторы ГИБДД задержали 23 подозреваемых в совершении преступлений, которые находились за рулем арендованных машин. Помимо этого, в ведомстве сталкивались со случаями, когда несовершеннолетние покупали аккаунты, садились за руль каршеринговых машин и попадали в аварии.

"Недавно вскрылась и новая особенность автомобилей системы каршеринга. Если гражданин РФ получает доступ к аккаунту компании, то служба безопасности проверяет его на предмет лишения прав, нахождения в розыске. Это само по себе вызывает определенное сомнение (информационная система ГИБДД закрыта для внешнего доступа. - Прим. NEWSru.com). Каким образом проходит проверка, если аккаунт заводит гражданин другой страны, предъявив свое национальное водительское удостоверение? У нас уже есть случаи, когда граждане Казахстана заводили аккаунты, пройдя все проверки, потом попадали в ДТП, в которых гибли люди", - рассказывал Диокин.

В феврале этого года замглавы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян сообщил, что в 2019 году в Москве число аварий с участием такси и автомобилей каршеринга выросло на 80% и 242% соответственно по сравнению с 2018 годом.