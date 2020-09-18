Столичные власти планируют создать сервис краткосрочной аренды машин, машины для которого смогут предоставить жители города
 
Столичные власти планируют создать сервис краткосрочной аренды машин, машины для которого смогут предоставить жители города
Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина

Столичные власти планируют создать сервис краткосрочной аренды машин, машины для которого смогут предоставить жители города. В результате личные автомобили горожан не будут простаивать без движения. О плане запуска такого сервиса сообщил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы прорабатываем запуск "Народного каршеринга". Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь. По статистике, более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу - помочь разгрузить дороги. При этом приложение будет собственностью Правительства Москвы, и мы будем внимательно смотреть профили пользователей - на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством", - написал Ликсутов.

Он добавил, что собственники машин также смогут выбирать, кому будет разрешено брать их автомобиль в аренду и где машину нужно будет оставить после поездки.

Напомним, в июне прошлого года заместитель начальника УГИБДД по Москве Алексей Диокин заявил о необходимости законодательного регулирования сервисов каршеринга. Он указывал, одна из проблем сервисов краткосрочной аренды машин заключается в том, что дистанционная процедура регистрации пользователей чревата тем, что за руль каршеринговых машин могут попасть граждане без прав и преступники. Диокин отметил, что аккаунт пользователя каршеринга можно украсть или зарегистрировать на подставное лицо. Также Диокин рассказывал, что в 2018 году инспекторы ГИБДД задержали 23 подозреваемых в совершении преступлений, которые находились за рулем арендованных машин. Помимо этого, в ведомстве сталкивались со случаями, когда несовершеннолетние покупали аккаунты, садились за руль каршеринговых машин и попадали в аварии.

"Недавно вскрылась и новая особенность автомобилей системы каршеринга. Если гражданин РФ получает доступ к аккаунту компании, то служба безопасности проверяет его на предмет лишения прав, нахождения в розыске. Это само по себе вызывает определенное сомнение (информационная система ГИБДД закрыта для внешнего доступа. - Прим. NEWSru.com). Каким образом проходит проверка, если аккаунт заводит гражданин другой страны, предъявив свое национальное водительское удостоверение? У нас уже есть случаи, когда граждане Казахстана заводили аккаунты, пройдя все проверки, потом попадали в ДТП, в которых гибли люди", - рассказывал Диокин.

В феврале этого года замглавы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Артур Шахбазян сообщил, что в 2019 году в Москве число аварий с участием такси и автомобилей каршеринга выросло на 80% и 242% соответственно по сравнению с 2018 годом.