В рамках открывшегося 19 апреля Шанхайского автосалона компания Toyota представила концепт кроссовера bZ4X, созданного совместно с компанией Subaru. Серийная версия автомобиля станет первой моделью в линейке электрокаров bZ.

Новый электромобиль получил по одному электромотору на каждую ось, но мощность силовой установки не уточняется. Также в компании пока не раскрыли данные о запасе хода bZ4X и емкости батарей электрокара, который планируется вывести на рынок в 2022 году.

Судя по небольшому демонстрационному видеоролику, в салоне кроссовера вместо руля установлен штурвал, причем с колесами он связан "по проводам". Также электромобиль получил виртуальную панель приборов и широкоформатный экран мультимедийной системы, пишет Motor.ru .

Сейчас планы Toyota по отказу от машин с двигателями внутреннего сгорания предусматривают, что к 2025 году компания выпустит на рынок 55 гибридных моделей и 15 моделей электрокаров. При этом пока у Toyota нет серийных электромобилей - японская компания выпускает машины с гибридными силовыми установками и водородный автомобиль Mirai.

Напомним, в начале марта хэтчбек Toyota Yaris стал победителем конкурса "Автомобиль года в Европе 2021" (Car of the Year 2021). По итогам голосования членов жюри, в которое вошли 59 автожурналистов из 22 стран, хэтчбек Toyota получил 266 баллов, немного опередив Fiat New 500 (240 баллов) и Cupra Formentor (239 баллов). В топ-5 также вошли электрокар Volkswagen ID 3 (224 балла) и Skoda Octavia (199 баллов). Всего на премию было номинировано 29 автомобилей, которые поступили в продажу как минимум в пяти европейских странах до конца 2020 года.

Эксперты похвалили Toyota Yaris за наличие как экономичной гибридной модификации (80% европейских покупателей выбирают именно ее), так и "заряженной" трехдверной версии GR Yaris. Одним из весомых достоинств этой модели также назвали хороший уровень безопасности, которого разработчикам удалось достичь, несмотря на компактные размеры автомобиля.