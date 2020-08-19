akoldunov / DepositPhotos В ГИБДД дали разъяснения по поводу штрафов за багажники на крыше

akoldunov / DepositPhotos

Инспекторы ГИБДД не будут штрафовать водителей за багажники на крыше, "тягово-сцепные устройства" и дополнительные световые приборы, если их установка предусмотрена конструкцией автомобиля. Об этом сообщили в ГИБДД России, комментируя публикации о том, что после вступления в силу обновленного техрегламента Таможенного союза багажники на крыше оказались вне закона.

"Согласно действующим положениям техрегламента, в случае, если багажник сертифицирован, и конструкция транспортного средства предполагает его использование, то никаких согласований с Госавтоинспекцией не требуется. Аналогичные требования предъявляются к тягово-сцепным устройствам (фаркопам). Перечень дополнительных внешних световых приборов, устанавливаемых на транспортное средство, и требования, предъявляемые к ним, строго определены положениями Технического регламента", - приводит комментарий ведомства "Коммерсант".

В ГИБДД добавили, что водители обязаны согласовать внесение изменений в конструкцию автомобиля в случае установки не предусмотренных конструкцией элементов. Таким образом, штрафы грозят только за установку на крышу самодельных багажников.

Напомним, с 1 июня при переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок или фаркопов водитель должен предоставить машину на проверку в специальную лабораторию, чтобы получить заключение предварительной технической экспертизы о том, что задуманные изменения возможны. Это заключение нужно предоставить в ГИБДД, которая и принимает окончательное решение. Среди оснований для отказа - превышение разрешенной максимальной массы автомобиля, уничтожение идентификационного номера или замена кузова, кабины или шасси на те, что не предусмотрены маркой данного автомобиля. После внесения изменений в конструкцию транспортного средства автомобилист должен вернуться в испытательную лабораторию для проверки тюнинга на безопасность и получения протокола проверки. Затем автовладелец должен снова посетить ГИБДД, чтобы получить свидетельство и внести изменения в регистрационные данные автомобиля.

Если не пройти процедуру регистрации изменений, то в соответствии с перечнем неисправностей, изложенным в Правилах дорожного движения, автомобиль будет считаться непригодным к эксплуатации. За нарушение предусмотрен штраф в 500 рублей. Кроме того, инспектор может потребовать от водителя снять несанкционированное оборудование прямо на дороге.