"АвтоВАЗ" отменил запланированный переход на четырехдневную неделю

На "АвтоВАЗе" сообщили об отмене июньского приказа о введении четырехдневной рабочей недели с 31 августа. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Такое решение в компании объяснили обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили на ближайшие месяцы в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга, ростом корпоративных продаж, а также начавшимся восстановлением спроса на автомобильном рынке.

"Компания отмечает существующую неопределенность относительно общего итога продаж в 2020 году и развития автомобильного рынка в 2021 году. Предприятие продолжает тщательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в 2021 году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки производства на полную трудовую неделю. Это возможно только при сохранении текущего уровня спроса на автомобили", - отмечается в сообщении компании.

Напомним, в июне компания "АвтоВАЗ" на фоне оживления спроса на автомобили отложила до осени вопрос о переходе на четырехдневную рабочую неделю, который ранее был запланирован на 29 июня. Предполагалось, что в таком режиме компания будет работать до конца года.

"Руководство "АвтоВАЗа" приняло решение о сохранении полной рабочей недели в июле и августе 2020 года в связи с ростом по сравнению с предыдущим месяцем заказов на новые автомобили на июль и август со стороны дилеров, партнеров, организаций и ведомств, осуществляющих корпоративные и государственные закупки. Это ведет к соответствующему увеличению объемов производства", - сообщили тогда в пресс-службе компании.

Представители "АвтоВАЗа" отмечали, что меры господдержки автомобильной отрасли показали свою эффективность. Также восстановлению рынка поспособствовали снятие санитарных ограничений в большинстве регионов страны и открытие дилерских центров Lada.

"АвтоВАЗ" остановил производство 30 марта из-за объявленного президентом в рамках борьбы с эпидемией коронавируса режима "нерабочих дней". 13 апреля компания возобновила производство, но 30 апреля конвейер был остановлен до 18 мая. Затем компания снова возобновила выпуск автомобилей. С 27 июля по 16 августа компания находилась в корпоративном отпуске.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в июле продажи "АвтоВАЗа" 31 180 автомобилей Lada, увеличившись на 6% по сравнению с июлем 2019 года.