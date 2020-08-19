Kaleidoscopio / DepositPhotos В Германии могут запретить продажи Mercedes-Benz из-за нарушения патентов Nokia

Kaleidoscopio / DepositPhotos

Суд Мангейма (Германия) признал, что концерн Daimler (владеет брендом Mercedes-Benz) незаконно использовал мобильные технологии Nokia в своих автомобилях, и вынес судебный запрет, передает "Прайм".

"Суд подтвердил, что Nokia действовала справедливо, лицензируя свои патенты на основные стандарты сотовой связи, и что Daimler использует технологии Nokia без разрешения", - прокомментировали решение в Nokia, выразив надежду на то, что теперь Daimler примет обязательства и получит лицензию на использование технологий финской компании.

Согласно постановлению суда, концерн Daimler должен предоставить Nokia информацию о том, сколько машин с технологиями, патенты на которые принадлежат Nokia, было продано, отмечает журнал "За рулем". Руководство Daimler не согласно с решением суда и намерено обжаловать его.

Если стороны не смогут урегулировать конфликт, то Daimler может грозить запрет на продажи автомобилей Mercedes-Benz в Германии. Чтобы добиться такого запрета Nokia придется подать отдельный иск и предоставить его обеспечение в размере 7 млрд евро, так как по немецким законам, патентообладатель несет ответственность за убытки ответчика в случае вступления запрета в силу, пишут "Ведомости".

Если Nokia подаст иск и выиграет дело, продажи машин Mercedes-Benz в стране будут запрещены. Однако Daimler может подать апелляцию: в случае успеха сумма обеспечения или ее часть пойдет на компенсацию убытков, которые Daimler понесет в результате запрета на продажи автомобилей.