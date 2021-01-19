Российские продажи машин премиум-класса упали на 7,6%

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По итогам 2020 года в России было продано 147,2 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента, на 7,6% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщили в агентстве "Автостат" .

В отчете уточняется, что 55% продаж пришлось на машины компаний BMW (42,7 тыс. машин) и Mercedes-Benz (38,8 тыс. автомобилей). В топ-5 марок по продажам в России также вошли Lexus (20,6 тыс. машин), Audi (15,2 тыс. машин) и Volvo (8 тыс. автомобилей). По сравнению с 2019 годом в рейтинге сменился лидер - тогда компания BMW занимала второе место по продажам, а Mercedes-Benz - первое.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2020 году составили 1 598 825 штук, сократившись на 9,1% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, в сегменте машин премиум-класса падение продаж оказалось ниже, чем в целом по рынку. Кроме того, компания Rolls-Royсe отчиталась о новом рекорде продаж на российском рынке в 2020 году.

В топ-5 самых популярных моделей на российском авторынке в 2020 году вошли Lada Granta (126 112 машин), Lada Vesta (107 281 машина), Kia Rio (88 064 машины), Hyundai Creta (73 537 машин) и Volkswagen Polo (58 455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год оказался одним из самых сложных для российского авторынка, но в итоге по динамике продаж в прошлом году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место. Аналитики полагают, что в этом году рост рынка составит 2,1%, а в абсолютных цифрах продажи вырастут на 33 000 автомобилей и составят 1 632 000 транспортных средств.